La 1 emitirá el próximo miércoles el concierto que "OT" ofreció en Barcelona

Los espectadores que tengan ganas de ver juntos de nuevo a Amaia, Alfred, Miriam, Aitana, Ana Guerra y Agoney, entre otros, están de enhorabuena. La 1 emitirá el próximo miércoles, a las 22.30 horas, el concierto que los participantes de "Operación Triunfo" dieron el pasado 3 de marzo en Barcelona y que sirvió para abrir la gira que les está llevando por toda España.

No faltarán canciones que han dejado huella en esta edición, como "Lo malo", "Camina", "Shape of you", "No puedo vivir sin ti" o "Tu canción". Éste último tema será el que Amaia y Alfred interpretarán, representando a España, en el Festival de Eurovisión que se celebrará en Lisboa entre el 8 y el 12 de mayo.

La última edición de "OT" se emitió desde el Parc Audiovisual de Catalunya, situado en Terrassa.