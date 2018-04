Amaina el temporal tras regar copiosamente Catalunya y dejar nieve en zonas bajas

El temporal de lluvia, viento y fuerte oleaje comenzará a amainar esta tarde en Cataluña, con riesgo aún de chubascos dispersos hasta el final del día, tras regar copiosamente todo el territorio con hasta casi 100 litros por metro cuadrado en algunos lugares y nieve en localidades como Puigcerdà o Ripoll.

Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), la mayor cantidad de precipitación en las últimas 24 horas, hasta las 10 de esta mañana, se había recogido en Boí (Lleida), con más de 96 litros por metro cuadrado, seguida de Arbúcies (Girona), con 82.

También se han recogido más de 75 litros por metro cuadrado en muchas localidades del Vallès Oriental, y más de 70 en Viladrau, La Llacuna y Vilanova de Meià.

En el Pirineo ha caído hasta medio metro de nieve en las cotas altas, mientras que en localidades más bajas ha vuelto a nevar en pleno mes de abril, algo que no es inaudito.

Las lluvias han sido abundantes y generalizadas y han dejado más de 50 litros por metro cuadrado en buena parte de Cataluña, lo que ha elevado el nivel de los ríos y está llenando los embalses de las cuencas catalanas.

El viento, que también comenzará a amainar esta tarde, ha soplado con fuerza y la racha máxima se ha registrado en Portbou (Girona), con un golpe de viento de más de 100 kilómetros por hora.

En Parets del Vallès (Barcelona), se ha medido una racha de viento de más de 72 kilómetros por hora, y en Malgrat de Mar (Barcelona) otra de 70, mientras que en el Observatorio Fabra de Barcelona han registrado una ráfaga de 65,5 kilómetros por hora.

Este viento ha provocado en muchos municipios la caída de árboles, ramas, toldos y desperfectos en algunas fachadas.

El fuerte oleaje, con olas de hasta 4 metros en muchas zonas de la Costa Brava y más de 2,5 en el litoral central, ha hecho desapaecer la arena de muchas playas.

La temperatura también ha caído, con mínimas hasta bajo cero en algunos lugares como en el Puig Sesolles (-2,3º C), el Montsec d'Ares (-1,9º C) o Molló (-0,5º C), mientras que las máximas no han superado los 16,7 grados, como en El Vendrell (Tarragona).

Las previsiones meteorológicas indican que hasta el final del día se mantendrán los chubascos, localmente con tormenta y alguna granizada que pueden afectar a cualquier lugar de Cataluña.

Para mañana se espera una mejoría del tiempo y las lluvias solo se mantendrán esporádicamente en el Pirineo, mientras que el viernes y el sábado volverá otro episodio de lluvias, que dejarán un día soleado el domingo.