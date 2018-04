Gobierno: Alemania considera a Puigdemont prófugo y no perseguido político

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado hoy que el Ejecutivo acata la decisión de los tribunales alemanes de dejar en libertad a Carles Puigdemont y ha recordado que las autoridades germanas considera al expresidente de la Generalitat prófugo de la Justicia española y no perseguido político.

Méndez de Vigo se ha referido a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania), que ayer descartó el delito de rebelión en el proceso de extradición de Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega por malversación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha precisado que será el tribunal alemán quien prosiga estudiando el caso, ya que el proceso no ha terminado, y ha dejado claro que el Gobierno "respeta y acata las decisiones de los tribunales", así como la separación de poderes.

A expensas de ver qué resulta del seguimiento del proceso, Méndez de Vigo ha insistido en que Puigdemont está sometido a la acción de la justicia en territorio alemán puesto que huyó de la española para no someterse a ella.

De todos modos, ha indicado que las autoridades alemanas sí han dejado claro que Puigdemont no es un perseguido político, sino "un prófugo de la justicia incurso en una causa penal".

Preguntado sobre si el Gobierno o España ha quedado desacreditado, el ministro portavoz ha eludido responder esta cuestión y ha pedido que no se busquen interpretaciones de la decisión adoptada por la justicia alemana.

"Es un procedimiento que continúa y ya veremos cuál es el resultado final del mismo. Respeto, acato y no busco interpretaciones" ha señalado Méndez de Vigo, que ha recordado que Puigdemont es un huido de la Justicia y que si vuelve a España será puesto delante de los tribunales.

Y ha precisado que "estas personas no han ayudado a los que se quedan aquí, porque suscitan en el juez la sospecha de que pueden seguir el camino de los otros".

Respecto a la euroorden, ha destacado que se trata de "una cuestión entre jueces, no entre gobiernos y el gobierno español es respetuoso y acata siempre lo que dicen los jueces".

Tras insistir en varias ocasiones en que "son jueces autónomos e independientes los que interpretan la misma", el ministro portavoz ha resaltado que hasta la fecha lo único que se tiene de la justicia alemana es "un comunicado que debe traducirse en un auto".

"Es un proceso largo y habrá que esperar a ver lo que se produce", ha añadido Méndez de Vigo, quien ha insistido en que "sería pretencioso" entrar a valorar la decisión de los jueces alemanes.