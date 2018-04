Un incendio obliga a desalojar el Expo Hotel de Barcelona, sin causar heridos

Un incendio, que ya ha sido extinguido y no ha causado heridos, ha obligado a desalojar el Expo Hotel de la calle Mallorca de Barcelona, según han informado fuentes municipales.

El incendio se ha originado hacia las 12.50 horas en la planta superior del hotel y ha afectado a la maquinaria del aire acondicionado del establecimiento, lo que ha originado una columna de humo.

Según las fuentes informantes, el incendio no ha provocado heridos, si bien se ha desalojado preventivamente el hotel y se ha cortado momentáneamente la circulación por la calle Mallorca.

Los bomberos de Barcelona, que han enviado a diez dotaciones al lugar, están llevando a cabo ahora labores de ventilación en el edificio, que en una primera inspección no ha sufrido daños estructurales.

La previsión con la que trabajan los Bomberos es que antes de las 14.30 horas la situación se haya podido normalizar.