Croquetas de calçots y ginebra sin alcohol, entre las novedades de la Alimentaria

Los productos más saludables, con ingredientes ecológicos, menos azúcar, sal y grasas, acaparan las innovaciones que se podrán ver y probar en el gran salón conjunto de Alimentaria y Hostelco, como las croquetas de calçots, la ginebra sin alcohol, los snacks veganos y la horchata bio.

Además de estos productos, los visitantes serán testigos de otros lanzamientos sorprendentes, como las croquetas de gintónic, la pizza de Kit Kat, el bocadillo de calamares envasado, el confeti de jamón y chorizo y el primer turrón liofilizado del mundo, que se toma como un batido.

A sólo 12 días del arranque del macro salón, sus principales organizadores, con el presidente de Alimentaria, Josep Lluís Bonet, al frente, han presentado hoy en conferencia de prensa los detalles de este evento, en el que se presentarán 300 novedades alimentarias.

Reconvertido en una gran plataforma de negocio, al unir sus fuerzas Alimentaria y Hostelco, el evento se celebrará del 16 al 19 de abril en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, que ha puesto a su disposición 100.000 m2 de superficie.

Más de 4.500 empresas, el 27 % de ellas extranjeras, expondrán sus productos y propuestas en un gran congreso que espera recibir a 150.000 visitantes, un 30 % extranjeros, y que tendrá un impacto económico de algo más de 200 millones de euros.

Los lanzamientos alimentarios estarán expuestos básicamente en Innoval, una muestra de más de 300 productos que, por primera vez, no sólo podrán verse sino también probarse, ya que cada visitante tendrá la oportunidad de experimentar dos de los alimentos o bebidas expuestas en las vitrinas entre una selección de una veintena.

La tendencia del mercado hacia una alimentación más saludable se dejará notar en Alimentaria, donde se verán productos que eliminan o reducen el azúcar, la sal y las grasas, y que utilizan ingredientes ecológicos, así como platos horneados que sustituyen a los fritos, los loncheados veganos o las propuestas sin gluten y sin lactosa.

Bonet, presidente de Fira y de la Cámara de Comercio de España, y el director general de Alimentaria, J. Antoni Valls, han augurado un "éxito total" a la edición de los dos certámenes de este año dado el alto nivel de contratación de los espacios y la gran participación empresarial.

El presidente de Fira ha destacado que el músculo de la industria alimentaria, la gastronómica y la turística, que se unen en este salón, demuestra que España "va por el buen camino" ya que el modelo de crecimiento, a su juicio, se basa ahora en la competitividad empresarial frente a "la burbuja inmobiliaria" del pasado.

Por su parte, Hostelco, el salón líder en España en equipamiento y maquinaria de restauración, hostelería y colectividades, mostrará en la que será su edición número 19 las novedades y tendencias de una industria que aumentó un 12 % las ventas en 2016.

El presidente de FELAC (Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), Rafael Olmos, ha adelantado que 2017 se cerrará con un incremento de casi el 10 %, aunque aún no cuentan con datos definitivos.

Hostelco presentará un área dedicada a las demostraciones, showcooking y conferencias, algunas a cargo de chefs de prestigio nacional e internacional y contará con el "Live Hotel", un área diseñado por interioristas especializados en establecimientos hoteleros que recreará la recepción, habitaciones, una sala de fitness y el spa de un hotel de última generación.

Otro foco de interés será el Hostelco Coffee Area, donde se reunirán profesionales y empresas de maquinaria, equipamiento y accesorios que permiten el proceso de elaboración del café, desde el tueste hasta la taza.

Entre otras actividades, destaca una demostración de baristas con síndrome de Down con la que se pretende dar más visibilidad a las competencias de estas personas y contribuir a su inserción en el ámbito laboral.