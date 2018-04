En España hay más de 450 fabricantes de cervezas artesanas, un boom que crece

En España hay más de 450 fabricantes de cerveza artesana, microcerveceras que han crecido exponecialmente en la última década, en un 'boom' que sigue creciendo, según Sergi Freixes y Albert Punsola, que acaban de publicar la tercera edición actualizada de "El mundo de la cerveza artesanal".

"El mundo de las cervezas artesanas es un mundo de personas con ilusión, con voluntad, con amor a su trabajo, con deseos de agradar a los demás, de cuidar los detalles, así como de innovar partiendo de la tradición", aseguran los autores del libro, publicado por la editorial Larousse.

Para Albert Punsola (Barcelona, 1966), periodista y licenciado en Ciencias Políticas, y Sergi Freixes (Barcelona, 1971), profesor de diseñado gráfico, los cerveceros artesanales son "discretos artistas del obrador" que están protagonizando un fenómeno "en fulgurante ascenso".

Aunque el libro, que es una actualización del que publicaron en 2014, no está planteado como un catálogo exhaustivo de marcas, sí recoge una selección de 50 elaboradores de cerveza escogidos, según sus autores, bajo los criterios de distribución geográfica y la diversidad de iniciativas para "mostrar, en la medida de lo posible, planteamientos empresariales y vitales distintos entre sí".

Los dos autores, que se confiesan "amantes de la buena cerveza", aseguran que "la diversidad gana adeptos, mientras que lo estandarizado decae. Es un cambio lento, pero persistente, que se da no solo en la cerveza, sino en otros muchos ámbitos".

Para hacer su tercera edición, los autores han hablado con varios cerveceros artesanales que, según destacan, "viven con gran intensidad cada proyecto personal y a la vez han creado una red de encuentros, ferias, jornadas y otros eventos que permiten el intercambio de impresiones, ideas...y de buena cerveza".

Según Punsola y Freixes, "en cada microcervecería, tan importante como el producto es la filosofía del negocio".

El objetivo del libro es, según sus autores, ayudar "a comprender y apreciar la enorme riqueza de la cerveza artesana", un fenómeno en el que el Reino Unido está a la cabeza, con 2.647 microcervecerías, seguida de Francia, con 850, de Alemania, con 738, Suiza, con 718, e Italia, con 703.

El libro recuerda que para que una cerveza se considere artesana en España debe cumplir lo que establece el decreto 678/2016 que aprobó la norma de calidad de la cerveza.

Este decreto define la fabricación artesana como la que se hace "mediante un proceso que se desarrolle de forma completa en la misma instalación y en el que la intervención personal constituye el factor predominante, bajo la dirección de un maestro cervecero o artesano con experiencia demostrable y primando en su fabricación el factor humano sobre el mecánico, obteniéndose un resultado final individualizado, que no se produzca en grandes series".

El libro, que lamenta que no existan datos de producción de cerveza artesana en España, define los productos que integran esta bebida de malta, detalla el proceso de elaboración y dedica uno de los capítulos a explica las dos grandes familias de cervezas: la tipo Ale y la Lager.

Consejos para poner en marcha una microcervecería y para degustar mejor la bebida de malta, y un glosario de términos cerveceros completan el libro, en el que se recogen también, divididos por Comunidades Autónomas, algunos de las marcas artesanas de cerveza más consumidas, con historias curiosas y anécdotas incluidas.