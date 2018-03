ERC esperará a conocer situación de Puigdemont para decidir sobre la candidatura

ERC esperará a conocer la situación judicial de Carles Puigdemont, después de ser detenido en Alemania, antes de decidir sobre si avala la posibilidad de una nueva candidatura auspiciada por su formación, JxCat, y también por la CUP.

El hasta ahora portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de este partido, que Esquerra espera que Puigdemont "salga en libertad, y también el resto de presos políticos".

Una vez que Puigdemont ha sido detenido en Alemania, y aún sin conocer qué ocurrirá con la euroorden de detención que pesa sobre él, ERC estará "muy pendiente de su situación judicial, y permanentemente en contacto con su partido y su entorno".

Sabrià ha expresado el apoyo de ERC al frente amplio contra la represión propuesto por el presidente del Parlament, Roger Torrent: "hemos recogido el guante", ha apuntado, y sobre la investidura, ha destacado que Esquerra "en ningún caso renunciará a que haya un gobierno efectivo" que permita recuperar las instituciones y poner fin al 155.

"Hay que hacer compatibles los derechos de todos los diputados con hacer valer la mayoría independentista", ha añadido el hasta ahora portavoz de ERC, que será sustituido a partir de ahora en esta función por la exdiputada Marta Vilalta.

Sabrià se ha mostrado muy satisfecho con las propuestas de resolución conjuntas de los grupos independentistas presentadas hoy en el Parlament, y ha recordado que ERC negocia el futuro Govern con JxCat, y que ya hay una propuesta de plan de gobierno consensuada.

Al serle preguntado sobre la posición de Esquerra con respecto a un posible gobierno de concentración, Sabrià ha señalado que "a partir del acuerdo que tenemos con JxCat, seguiremos valorando todas las posibilidades, pero ahora mismo no estamos trabajando en un gobierno con el PSOE".

Sobre la oferta de la CUP de entrar en la Mesa del Parlament, Sabrià ha indicado que "ya hay en ella una mayoría independentista que refleja los resultados de las elecciones del 21D, pero que cada una" de las formaciones "quiera implicarse al máximo nos parece bien".

Según Sabrià, las manifestaciones de protesta producidas ayer en Barcelona y en otros puntos de Cataluña expresan "un sentimiento de indignación" de la población catalana y ERC participó en alguna de ellas "pero queremos hacer un llamamiento a la calma y a la responsabilidad".

"Todas las respuestas a la represión del Estado español deben ser cívicas, transversales y pacíficas", ha insistido, por lo que algunas imágenes de ayer "no son positivas" y el "reto" es tratar de evitar situaciones "que no nos favorecen".

Por lo que respecta a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el jueves expresó su voluntad de "exiliarse" para evitar su encarcelamiento, Sabrià ha evitado corroborar que se encuentra en Suiza y se ha limitado a afirmar que "está bien, está en contacto con nosotros y, poco a poco, os iremos dando más detalles sobre ella".