Arrimadas exige la dimisión de Torrent

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido hoy la dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, por su "arbitrariedad" y su falta de "neutralidad", y ha avanzado que su partido presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha explicado que ha mantenido esta mañana una conversación telefónica con Torrent, en la que le ha pedido su dimisión por actuar siguiendo "criterios ideológicos" y con "absoluta arbitrariedad".

"Hay una utilización de la institución del Parlament de forma absolutamente política, parcial y partidista por parte de Torrent, y no queremos que esto se normalice. (...) Torrent lleva poco tiempo en su cargo, pero ya ha sobrepasado todos los límites", ha argumentado la también portavoz nacional de Ciudadanos.

Arrimadas ha citado como ejemplo de este comportamiento el discurso que el presidente de la cámara pronunció ayer por la noche reivindicando un frente unitario "contra la represión" después de que la policía alemana detuviera al expresidente Carles Puigdemont.

En este sentido, la líder de la oposición le ha recriminado a Torrent que use la cámara para dar "mítines de ERC" y para ejercer como "abogado de Puigdemont".

Además, la dirigente de la formación naranja ha afeado al presidente de la cámara catalana que se avenga a convocar un pleno urgente esta semana, como han propuesto hoy Junts per Catalunya, ERC y la CUP, cuando Ciudadanos pidió un pleno monográfico sobre la situación de Cataluña hace tres semanas y todavía no se ha celebrado.

"Los plenos en el Parlament no se convocan en función de quién lo pide", sino siguiendo criterios técnicos, ha reprochado Arrimadas, que ha reclamado "un presidente del Parlament que respete los derechos de los grupos".

Por ello, y por otras actuaciones del presidente del Parlament, Arrimadas ha anunciado que su grupo presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos tanto de los diputados de su formación como del de representación de los ciudadanos.