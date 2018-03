Turull no logra los apoyos para ser investido debido a la abstención de la CUP

El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura, Jordi Turull, no ha logrado hoy los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y ser elegido president en primera votación, debido a las cuatro abstenciones de la CUP y los votos en contra de Ciudadanos, PSC, los comunes y el PPC.

Después de más de cinco horas de debate de investidura, convocado de urgencia ayer por el presidente del Parlament, Roger Torrent, el pleno ha votado la candidatura de Turull, que sólo ha contado con los 64 votos a favor de JxCat y ERC -Carles Puigdemont y Antoni Comín, en Bélgica, no han podido votar-, los cuatro diputados de la CUP se han abstenido y los 65 diputados de Ciudadanos, el PSC, Catalunya en Comú-Podem y el PPC han votado 'no'.

JxCat pretendía investir hoy a Turull, antes de que mañana vaya a la vistilla del Tribunal Supremo, que podría dictar prisión preventiva, por lo que está en el aire la segunda votación de la investidura, que debería celebrarse 48 horas después de la primera votación, es decir, el sábado, a las diez de la mañana, según ha anunciado el presidente del Parlament, Roger Torrent.