Carreras, Simple Minds, Tom Jones y Elvis Costello, en el festival Pedralbes

El recital conjunto de Ainhoa Arteta y Josep Carreras abrirá el próximo 6 de junio el Festival Jardins Pedralbes, que reunirá el próximo verano en Barcelona a artistas como Simple Minds, Sara Baras, Miguel Ríos, Tom Jones, Jeff Beck y George Benson, mientras Katie Melua lo cerrará el 13 de julio.

Según ha informado hoy el director de este ciclo musical, Martin Pérez, el festival acogerá 28 conciertos, pero dos de ellos todavía no se han podido anunciar por expreso deseo de los artistas.

Como novedad, este año seis de los espectáculos contarán con parte del aforo de pie y el resto continuarán siendo de asiento, como es habitual en este evento que organiza Concert Studio en uno de los jardines más emblemáticos de Barcelona.

Estos conciertos de pie serán los de Jessie J., ZAZ, Augus & Julia Stone, Jeff Beck, Miguel Ríos y The Jacksons.

Estos conciertos de pie permitirán aumentar el aforo de 2.200 a más de 3.000 asistentes, pero la decisión responde "no tanto a la intención de incrementar las cifras de público, como a una demanda de los espectadores, que en cierto tipo de espectáculos prefiere estar de pie para poder bailar", según Pérez.

Completan la programación artistas como Miguel Poveda, Mariza, Pastora Soler, Andrea Motis, Goran Gregovic, Niña Pastori, Leon Bridges y Seu Jorge

Un cartel "pensado para todo tipo de público", pero que atrae principalmente a espectadores barceloneses, según Pérez, que ha recordado que en anteriores ediciones la cifra de extranjeros fue de un 14%.

Este año, el Festival tiene previsto lanzar una campaña de publicidad más intensa fuera de Cataluña, especialmente en el resto de España, porque el aumento de aforo permite atraer más público.

El año pasado, 50.400 personas pasaron por este festival, lo que supone un 93,7% de ocupación media, y en varios espectáculos se agotaron las entradas.

"Este año intentaremos llegar al 100% a pesar de tener más aforo", ha dicho Pérez, que cuenta con un presupuesto de 3.400.000 euros, la misma cantidad que el año pasado.

Con este presupuesto, Concert Studio ofrece un cartel heterogéneo que incluye música clásica, conciertos festivos y propuestas más relajadas.

Las voces líricas de Ainhoa Arteta y Josep Carreras compartirán cartel con la cantante y compositora escocesa de soul y r&b Emeli Sandé y las cuatro estrellas del teatro musical Laura Tebbutt, Rob Houchen, Sofía Escobar y Gerónimo Rauch del espectáculo "Las Estrellas de Broadway".

En la escena nacional, Andrea Motis actuará acompañada de Joan Chamorro y la sevillana Pastora Soler volverá a los escenarios tras dos años retirada de ellos.

El portugués Salvador Sobral, que en 2017 ganó el Festival de Eurovisión, presentará su disco "Excuse me" y la banda norteamericana Fleet Foxes hará lo propio con su último trabajo "Crack-Up".

Cabe destacar la presencia de Jeff Beck, guitarrista de Eric Clapton, The Yardbirds y Jimmy Page, y de The Jacksons, antiguamente conocidos como The Jacksons 5, banda que está en activo desde 1968 y fue la cuna musical de Michael Jackson.

Antes de la actuación principal, el Festival acoge cada año conciertos de pequeño formato en distintos lugares de los Jardines de Pedralbes, que este año se ampliarán, según ha anunciado Pérez, que todavía no dado a conocer esta programación paralela.