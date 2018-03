Arrimadas: Turull es un capítulo más del "follón" para avanzarse al Supremo

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que la candidatura de Jordi Turull es un "capítulo más del procés" para "alargar el follón y la confrontación" con el Estado, puesto que los independentistas "intuyen que mañana pasará algo" en el Supremo y quieren "avanzarse".

En rueda de prensa en la cámara catalana, Arrimadas ha criticado además que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no haya contestado a la solicitud de Ciudadanos de convocar una Mesa y una Junta de Portavoces con el objetivo de valorar su petición de desconvocar el pleno de investidura.

Arrimadas ha opinado Turull no es un candidato a la Presidencia de la Generalitat, sino el candidato para "alargar el procés, el lío, el follón y la confrontación" con el Gobierno y con la justicia, porque "tienen aversión a la realidad" y no quieren que Cataluña vuelva a la "normalidad" ni que "se acabe el 155": "Saben que no será presidente. Es un trapicheo para alargar el procés", ha insistido.

Por ello, la también portavoz nacional de Ciudadanos ha tachado el pleno de investidura de esta tarde de "show": "Es un capítulo más del procés, este será el capítulo Turull del procés", ha dicho.

Según Arrimadas, Junts per Catalunya, con el aval de ERC, ha propuesto a Turull como candidato a la Presidencia de la Generalitat, cuando está imputado por "malversación de fondos públicos, prevaricación y rebelión", para "echar más leña al fuego", ya que "intuyen que mañana pasará algo" en el Tribunal Supremo.

"Han convocado un pleno de investidura a todo correr para avanzarse a los tribunales", ha dicho Arrimadas, en alusión a la vistilla de mañana de Turull y otros cinco diputados del Parlament ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

En este sentido, Arrimadas ha criticado que las fuerzas independentistas "están adaptando la actividad parlamentaria" a la justicia, así como la celeridad con la que Torrent convocó el pleno de investidura tras una ronda de consultas "extraña", "inusual" y "fuera de procedimiento" con una llamada telefónica, en su caso, sobre las diez de la noche de ayer.

Por otro lado, Arrimadas ha criticado que Torrent no haya contestado a la solicitud de Ciudadanos para que convoque la Mesa y la Junta de Portavoces antes del pleno de investidura, y ha recalcado que Ciudadanos utilizará "todas las herramientas" a su alcance para que la investidura no sea utilizada para la confrontación.