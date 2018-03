Sànchez anuncia al TS su disposición a renunciar al acta para salir libre

El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha manifestado hoy al Supremo, durante la vista para revisar su recurso pidiendo la libertad, que su cliente estaría dispuesto a renunciar a su acta de diputado o incluso a más aspiraciones políticas, si fuera necesario para no seguir en prisión preventiva, han informado fuentes de este tribunal.

Fuentes del Supremo han confirmado que el letrado ha explicado que su representado nunca ha estado en política, sino en la docencia, a la que podría volver, y que lo que quiere es salir en libertad, abrazar a sus hijas, y si eso pasa por renunciar a la política, estaría dispuesto a ello.

Fuentes de la defensa de Sànchez en conversación con Efe no han querido confirmar ni desmentir este extremo. Estas fuentes de la defensa han explicado que durante la exposición de unos diez minutos que el imputado ha realizado ante el tribunal Sànchez no se ha referido a la petición de un permiso para acudir al Parlament a su investidura.

Desde su propia formación, el portavoz Eduard Pujol señalaba esta mañana ante las puertas del Supremo que "ahora mismo, nuestro candidato a president" es Sànchez.

El todavía diputado de JxCat ha tomado la palabra ante la Sala para pedir su libertad afirmando que no ha cometido ningún delito ni tiene intención de cometer ninguno, de modo que no hay riesgo de reiteración delictiva, según su defensa.

Además, y según fuentes de la acusación popular, Sànchez ha dicho que nunca recibió instrucciones judiciales, y por tanto no pudo haber desobediencia; que es un hombre de paz, y que no ha ostentado ningún liderazgo carismático en el "procés", como se le atribuye en los autos que decretaron su prisión.

En todo caso, todas las fuentes confirman que Sànchez, en su intervención posterior a la intervención de su letrado, no ha desmentido el anuncio realizado por éste.