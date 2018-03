Los alérgicos al polen en Cataluña vivirán una primavera complicada

La Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) prevé una primavera con altos niveles de polen que complicará la salud de los alérgicos, pese a que los procesos de polinización de las plantas empezarán más tarde por el frío tardío.

Así lo ha explicado la responsable de la XAC, Jordina Belmonte, y la especialista en alergología Teresa Garriga en una rueda de prensa celebrada hoy en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).

La lluvia y la nieve caídas desde febrero han regado abundantemente los bosques y jardines de toda Cataluña y la previsión es que, una vez se termine este episodio de frío, las temperaturas se normalicen y permitan que las plantas inicien con fuerza el proceso de polinización.

Según la XAC, las personas que van a sufrir más a lo largo de las próximas semanas serán los alérgicos al polen del plátano de sombra, las gramíneas, el olivo o la parietaria, entre otras especies de plantas.

"Como la primavera será relativamente complicada, es importante que la gente se diagnostique e inicie el tratamiento lo antes posible, porque hay personas que nunca han sufrido una alergia, pero con los niveles que se prevén podrían tener por primera vez los síntomas", ha explicado Belmonte.

"No queremos alertar más de la cuenta, pero pedimos que se vigile con la polinización porque llegará con fuerza", ha afirmado Belmonte, que destaca que, pese a las malas previsiones de polen, no se prevé llegar a los niveles extremos del año pasado en una primavera que se prevé lluviosa en Cataluña.

Según datos de la XAC y la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica (SCAIC), los tipos de polen alérgeno más abundantes en Cataluña son las cupresáceas (23%), el plátano de sombra (10%), la parietaria (6%), el olivo (5%), las gramíneas (4%) y los ceñigos (3%), aunque puede haber variaciones según la zona geográfica de la comunidad.

Por otra parte, los pólenes que provocan más alergia, según la zona de Cataluña, son las gramíneas (51,6%), el plátano de sombra (38,7%), el olivo (35,5%), las cupresáceas (22,6%) y los ceñigos (6,5%).

En Cataluña, un millón y medio de personas padecen alguna patología alérgica respiratoria, la más habitual, y en 4 de cada 10 casos está provocada por un polen, muchos de ellos originados por la contaminación de nuestro entorno, factor que se ha acelerado con el cambio climático.

Estas patologías afectan actualmente a un 25% de la población de los países desarrollados, y la previsión es que, de cara al año 2050, puedan afectar a la mitad de la población mundial.

En este sentido, la XAC hace un llamamiento a los ayuntamientos para que no planten en las vías públicas especies ornamentales causantes directas de muchas alergias, como el plátano de sombra o las gramíneas.

Las enfermedades alérgicas han aumentado notablemente en los últimos años y, según datos de la Encuesta de Salud en Cataluña de 2015, las alergias crónicas afectan al 14,7% de los adultos y al 10,4% de los niños, afectando especialmente a la franja de edad de 15 a 44 años.

Por otro lado, los especialistas denuncian una falta de expertos alergólogos en el sistema de salud pública de Cataluña ante el aumento del número de afectados por patologías derivadas de la alergia al polen.

En este sentido, según datos del estudio de alergias, en 2014 Cataluña era la segunda comunidad autónoma con la media de lista de espera más elevada (un total de 98 días), por detrás de Canarias (141 días).

Estos niveles han empeorado en los últimos 4 años, con una media actual de espera de los pacientes pendientes de primera visita a Consultas Especializadas de Alergología de 215 días (7 meses) y un total de 9.555 pacientes en lista de espera.

"Vivimos una situación preocupante de la atención de los enfermos alérgicos en Cataluña y la falta de abordaje total del paciente repercute directamente en el diagnóstico y el tratamiento", ha explicado Garriga.