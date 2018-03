Barcelona acoge durante tres días a los mejores tatuadores de España

Más de 120 de los mejores tatuadores profesionales que ejercen en España participan desde hoy en el Only Tattoo Barcelona, que hasta el próximo domingo exhibe en la Fira de Barcelona las últimas tendencias en pinturas intra-epidérmicas, en un salón que espera la visita de más de 6.000 aficionados.

Según ha explicado a Efe la organizadora del evento, Laura Cubero, en el salón, además de los tatuadores, también participan ocho de las distribuidoras de material de tatuaje más conocidas.

Cubero ha detallado que en esta edición de Only Tattoo Barcelona, los asistentes encontrarán "algunos de los estilos (de tatuaje) más conocidos y demandados, que van cambiando cada cuatro o cinco años".

"Ahora vuelve a estar muy de moda el realismo y el puntillismo, ya que los materiales han mejorado en los últimos años y también la preparación que tienen los tatuadores", ha añadido la organizadora.

Entre los tatuadores más afamados que durante tres días muestran su arte en la Fira, destacan JotaPaint, el tatuador con pasado de ilustrador y de artista urbano que ganó los premios de la "Mejor Obra a Color" y la "Mejor Obra del Show" de la pasada edición.

También están presentes Zeta (Segorbe, Castellón), Raquel Escudero, tatuadora de Castelldefels (Barcelona) especializada en el estilo 'neotradicional', Ivan Morant, que empezó a garabatear en pieles de cerdo cuando tenía 16 años, y Oash Tatto (Parla, Madrid) que destaca por su obra de estilo 'newschool'.

Igualmente, tatúan estos tres días en Barcelona la granadina Hirene Deesa, especialista en creaciones hiperrealistas en blanco y negro, y el valenciano Chicky Gómez.

La mayor novedad del evento, según la organizadora, es la iniciativa solidaria "tatuadores por la paz", un proyecto con el que pretenden recaudar fondos para financiar un programa que la oenegé "Por una sonrisa lo dejo todo" lleva a cabo en un campo de refugiados sirios en Beirut (Líbano).

Durante los tres días del salón, ha dicho Cubero, "tres tatuadores de renombre imprimirán dibujos pequeños a quien lo desee en una caseta solidaria. Serán piezas pequeñas porque nos interesa -ha dicho- que puedan hacer muchas y el dinero recaudado irá destinado a ayudar a niños sirios que están en un campo de refugiados".

En este sentido, Only Tattoo Barcelona ha destacado la participación de la tatuadora Turkesa en la caseta solidaria, una tatuadora zaragozana profesional especializada en la representación femenina con influencias de estilos clásicos.

Cubero ha confiado que la iniciativa sea un éxito "ya que el público del tatuaje es muy fiel y solidario y siempre han mostrado interés en movilizarse".

La caseta solidaria también aceptará donaciones voluntarias de los tatuadores que deseen colaborar.

Entre las colaboraciones del Only Tattoo Barcelona figuran la empresa del campo de los graffitis Montana Colors y de graffiteros patrocinados por la franquicia, que protagonizarán un espectáculo en el que pintarán temas sobre la guerra y la paz.

La convención también incluirá el proyecto "No es una moda, es vida", una iniciativa que busca crear una exposición visual con imágenes de personas mayores de 60 años que vayan tatuadas y que quieran contar "a través de sus historias, el significado de sus tatuajes".