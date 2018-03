Más de 348.600 menores viven aún en Cataluña en situación de pobreza

Más de 348.600 niños viven aún en situación de pobreza en Cataluña, y la desigualdad ha aumentado más en los menores que entre el resto de la población, según un estudio elaborado por la ONG Save the Children que denuncia que la Generalitat ha recortado los recursos que dedica a este problema.

La responsable de políticas de infancia de la oenegé, Emilie Rivas, ha mostrado su "preocupación" por la situación de pobreza infantil que hay en Cataluña y ha denunciado que los indicadores evidencian que en Cataluña cada vez hay "más niños pobres" y que la situación de los "más pobres" no hace más que empeorar.

"Se necesitan recursos. Existen buenas leyes, pero Cataluña tiene que invertir más en infancia. Actualmente invierte el 0,8 % de su PIB, tres veces menos que la media europea", ha denunciado Rivas.

El informe, presentado hoy en el CaixaForum, también denuncia que "miles de niños y niñas viven situaciones de violencia, una realidad invisibilizada", y resalta que durante el año 2016 se denunciaron 946 casos de maltrato infantil en el hogar.

Una de las formas de violencia que ha destacado Rivas ha sido el abuso sexual ya que, según datos del informe, una de cada dos víctimas de abusos sexuales en Cataluña es menor de edad, "y los recursos para atender a estos menores aún no se han creado", ha denunciado Rivas.