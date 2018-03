Arrimadas: proponen a Sànchez para hacer "más victimismo" si hay un veto

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado hoy que, al proponer a Jordi Sánchez como candidato a presidente de la Generalitat, los soberanistas buscan hacer "más victimismo" si hay un veto del Supremo, y ha atribuido la reacción de los empresarios alemanes contra Roger Torrent a la "mala imagen" que han creado.

Arrimadas ha participado hoy en un acto convocado por la Delegación del Gobierno en Cataluña con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer, junto a otras diputadas de la formación naranja.

En declaraciones a los medios, Arrimadas ha insistido en que ni Junts per Catalunya ni ERC quieren que Jordi Sánchez sea presidente de la Generalitat, sino que buscan "alargar el procés", "alargar el lío" y hacer un "discurso más victimista" en el caso de que el juez Llarena rechace el permiso que ha solicitado para poder asistir al pleno de investidura del lunes 12 de marzo.

"No quieren que sea presidente, solo quieren que se lo impidan, para que haya más follón" y "hacer más victimismo", ha señalado la también portavoz nacional de Ciudadanos.

Arrimadas ha recalcado que su formación respetará como siempre las decisiones judiciales, y ha precisado que Ciudadanos mantiene el mismo "criterio" en el caso de que el juez Llarena deniegue el permiso o la excarcelación de Sánchez: "No se puede hacer una investidura telemática ni telepática", ha advertido.

Respecto al tenso coloquio de ayer del presidente del Parlament, Roger Torrent, con empresarios de habla alemana, Arrimadas lo ha atribuido a la "mala imagen" de Cataluña en el exterior generada por el anterior gobierno "separatista".

"Los frutos del Govern separatista han sido solo romper la sociedad catalana, enfrentarnos entre nosotros, hacer huir empresas y generar una mala imagen de Cataluña en el exterior", ha dicho la líder de la formación naranja.

En relación con el hecho de que una de las asistentes al coloquio afease a Torrent que portase una lazo amarillo, ha opinado que el presidente de la cámara catalana debería tener una actitud "imparcial y neutral" en lugar de llevar un "pin ideológico que solo representa a una parte de la sociedad catalana":

"Si José María Espejo-Saavedra -actual vicepresidente segundo de la Mesa de la cámara catalana- hubiese sido presidente del Parlament, no llevaría pins de Ciudadanos", ha asegurado.