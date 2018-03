La CUP ve "muy difícil" llegar a un acuerdo antes del "imprudente" pleno del lunes

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha considerado hoy que es "muy difícil" que su partido alcance un acuerdo con Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC que evite la abstención de los anticapitalistas antes del pleno de investidura del lunes, cuya convocatoria ha dicho que es "imprudente".

En una rueda de prensa en el Parlament, Sirvent ha asegurado que los procesos de toma de decisión de la CUP son "públicos y notorios", y ha afirmado: "Si se nos presenta algún documento, lo valoraríamos y activaríamos los procesos de decisión".

"En función de las circunstancias valoraríamos si es necesario convocar o no un consejo político. Si recibimos una propuesta que nos hace pensar que sí, pues lo convocaríamos", ha añadido sin asegurar que éste se celebrará antes del pleno de investidura.

La diputada anticapitalista ha justificado la "dificultad" en alcanzar un acuerdo antes del pleno convocado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para el lunes 12 de marzo debido a una cuestión de tiempos en los procesos de decisión internos, así como en las diferencias programáticas con la anterior propuesta de JxCat y ERC, que ha calificado de "gestión del autonomismo y de la miseria".

"¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Que votar no sirve para nada?", se ha preguntado Sirvent, que ha afirmado que cuando su formación habla de "república" no lo hace como una "manía".

Ha aseverado así que "materializar la república significa construir y recuperar soberanía, que sea el pueblo el que decida sobre lo que le afecta y no los políticos del Estado los que tomen decisiones a favor de una minoría y a costa de las clases populares".

"Nos gustaría que las fuerzas republicanas respondieran a su programa y encarasen la legislatura con el objetivo de hacer república", ha indicado Sirvent, que ha añadido: "No queremos provocar un escenario de elecciones. Pero tampoco este escenario nos hará aceptar una propuesta de gestión del autonomismo con todo lo que eso comporta".

Asimismo, la diputada anticapitalista ha animado a todas las mujeres a participar en la huelga feminista de este jueves y ha reiterado el compromiso de los miembros de su partido con la misma.