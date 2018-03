JxCat ve aún margen de acuerdo con la CUP y rechaza tender puentes con Iceta

La portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha asegurado hoy que aún hay "margen" para un acuerdo con la CUP que haga posible investir a Jordi Sànchez y ha rechazado tender puentes con Miquel Iceta, aunque se ha mostrado abierta a acercarse a los "votantes socialistas".

Pese a la decisión del Consejo Político de la CUP de este sábado, en el que descartó apoyar la investidura de Jordi Sànchez ya que no comparte el enfoque autonomista que JxCat y ERC quieren dar a esta legislatura, Artadi ha apostado por insistir en la negociación con los anticapitalistas, para que se replanteen su anunciada abstención.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Artadi ha afirmado que "a la CUP no hay que dejarla de lado" porque "representa a una parte significativa del independentismo" y "sería un error" tirar la toalla en la negociación, aunque no ha descartado ningún escenario, ni tan solo el de una eventual repetición electoral.

Este fin de semana, ha explicado, representantes de JxCat se han reunido en Bélgica con Carles Puigdemont y ha quedado claro que "no está encima de la mesa" la posibilidad de que él y Antoni Comín renuncien a sus escaños para que entren otros diputados que sí puedan votar y no hagan falta los votos de la CUP en la investidura.

Para conseguir que la CUP facilite la investidura de Sànchez, ha dicho, hay que seguir negociando con los anticapitalistas en los próximos días, porque hay "mucho margen para encontrarnos" en torno a un "programa republicano" y no anclado en el "autonomismo".