Iceta ve inviable la candidatura de Sànchez: "No conviene un presidente en prisión"

El líder del grupo parlamentario del PSC-Units, Miquel Iceta, ha admitido que ve "inviable" que prospere la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura, ya que "no podrá desarrollar con plenitud sus funciones", por lo que a Cataluña "no le conviene nombrar un presidente en prisión preventiva".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, en el marco de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la investidura.

Iceta ha augurado que "habrá candidato y habrá convocatoria de pleno", pero se ha mostrado más escéptico de que finalmente se pueda celebrar, pues ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) dejó claro que no podía llevarse a cabo un debate telemático, a distancia o por delegación y que, en todo caso, Sànchez "necesitaría una autorización judicial" para acudir al Parlament.

Pero más allá de cuestiones jurídicas, el dirigente del PSC ha hecho hincapié en los aspectos políticos de su candidatura: "¿Le conviene a Cataluña nombrar un presidente en prisión preventiva? Nuestra respuesta es clara: no. El PSC no propondríamos ni aprobaríamos una candidatura de una persona que no va a poder desarrollar con plenitud las funciones de presidente".