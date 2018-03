Comuns reiteran su no a Sánchez

El líder de los comunes, Xavier Domènech, ha reiterado hoy ante el presidente del Parlament, Roger Torrent, el 'no' de su grupo a la candidatura de Jordi Sánchez, y ha apreciado en JxCat y ERC una "falta de voluntad de gobierno" al no proponer un presidente de la Generalitat "efectivo".

Torrent se ha reunido hoy con Domènech, dentro de la nueva ronda de contactos del presidente del Parlament con los líderes de los grupos de cara a una investidura a la presidencia de la Generalitat.

En rueda de prensa tras la reunión, Domènech ha recalcado que Catalunya en Comú-Podem no apoyará "ni por activa ni por pasiva" ni a Jordi Sánchez ni a ningún otro candidato de Junts per Catalunya para la presidencia de la Generalitat, posicionamiento que le ha trasladado al presidente de la cámara catalana.

Además, el presidente de los comunes en el Parlament ha trasladado a Torrent su "preocupación" por la situación de "bloqueo" de Cataluña.

En este contexto, ha apreciado en JxCat y ERC una "falta de voluntad de gobierno", al no plantear una candidato "efectivo" y "viable": "Sería positivo que JxC y ERC quieran gobernar la Generalitat y presenten candidatos efectivos", ha retado Domènech a estos dos grupos independentistas.