Albiol pide a Torrent "no tensar la cuerda" con un candidato con una causa abierta

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha exigido hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "no tense más la cuerda" y no acepte ninguna candidatura a la investidura de un diputado que tenga "hipotecas con la justicia" ya que generaría "más tensión" y más "problemas de convivencia".

Albiol ha señalado en rueda de prensa tras reunirse con Torrent que una eventual candidatura del número 2 de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, "estaría condenada al fracaso", un fracaso que para Albiol "viene de la mano de la CUP", que en un Consejo Político el pasado sábado rechazó apoyar la candidatura de Sànchez.

Torrent ha iniciado hoy una ronda de contactos con los partidos que tiene por objetivo la designación de un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat después de que el cabeza de lista de JxCat, Carles Puigdemont, haya renunciado a su candidatura.

Albiol ha considerado que, en estas circunstancias, la nueva ronda de contactos da por iniciado el plazo de dos meses para la investidura, al dar por fracasada la opción de Puigdemont a pesar de que no se ha sometido propiamente a un debate.

Albiol ha pedido al presidente de la Cámara que no acepte ninguna candidatura de diputados que tengan "hipotecas pendientes" con la justicia, lo que invalidaría tanto la candidatura de Jordi Sànchez como la del exconseller Jordi Turull, cuyo nombre se baraja entre las filas independentistas como una posible alternativa en caso de que la investidura de Sànchez no pueda prosperar.

"No puede darse una situación de normalidad institucional si se sigue dependiendo de unos antisistema", ha dicho en referencia a la CUP, una formación política que, en su opinión, "en cualquier país civilizado" no tendrían ningún tipo de influencia.

El jefe de filas del PPC en el Parlament ha comparado la situación actual con la investidura del expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien la CUP envió "a la papelera de la historia" y cuyo sustituto, Carles Puigdemont, acabó siendo "más radical" que Mas.

Albiol ha advertido de que esta situación podría volver a repetirse ahora si el candidato tiene que depender de la CUP, ya que podría ser "más radical que el propio Puigdemont".