Puigdemont prevé un"colapso" si vetan a Sànchez

El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha augurado hoy un "colapso constitucional" en el Estado si se produce un veto judicial a la investidura de Jordi Sànchez y acaba habiendo unas nuevas elecciones en Cataluña, y ha dejado claro que quiere "volver a ser presidente" de la Generalitat.

En declaraciones a RAC 1, un día después de haber dado un paso al lado en su pretensión de ser investido president, Puigdemont ha denunciado la "democracia de pladur" que a su juicio hay en España y ha alertado de que, si el Estado pone "trabas" a la investidura de Sànchez, número dos de JxCat y aún en prisión preventiva, estará cometiendo "un gravísimo error" y "probablemente también un delito".

Evocando el caso del exdiputado de Herri Batasuna Juan Carlos Yoldi, que se encontraba en prisión preventiva por pertenencia a ETA y que salió de la cárcel con un permiso especial para someterse a un debate de investidura en el Parlamento vasco en 1987, ha dicho que sería "una vergüenza" que se impidiera a Sànchez hacer lo mismo.

"Para la justicia española, plantear un desafío democrático parece que es mucho más grave que plantear un desafío violento", ha denunciado Puigdemont, que ha llamado a "luchar contra el marco mental" de dar por hecho que "un juez o un Gobierno del Estado", y no el Parlament, decidirán quién debe ser el nuevo president.

Puigdemont ha evitado concretar si propondría investir a Jordi Turull en caso de que los tribunales impidieran a Sànchez asumir la presidencia, una hipótesis que a su juicio "demostraría un nivel de escasa inteligencia procesal" porque conllevaría consecuencias.

"No dejaremos pasar ni uno de los abusos que el Estado español está cometiendo", ha advertido Puigdemont, que ha recomendado a los representantes estatales que "vayan con cuidado con sus abusos y violaciones de derechos" porque habrá "pronunciamientos" jurídicos en la esfera internacional que les harán "enrojecer".

Carles Puigdemont ha insistido en que no quiere una repetición electoral, pero si el Estado "continúa sin aceptar" los resultados del 21D y no permite elegir a los candidatos que propone la mayoría soberanista, esto "probablemente llevará al colapso constitucional de que tener que repetir" los comicios en Cataluña.

Después de que ayer, en el vídeo difundido a través de las redes sociales, anunciara que renuncia "de manera provisional" a su investidura para proponer en su lugar a Sànchez, hoy Puigdemont ha subrayado que la palabra "rendición" no forma parte de su "diccionario" y ha dejado claro que quiere "volver a ser president".

Ha recalcado que los resultados de las elecciones del 21D demuestran que "hay una mayoría de gente en este país que quiere" que él sea presidente de la Generalitat.

En todo caso, si otro candidato de JxCat acaba siendo investido, Puigdemont "estudiará" si pide ejercer los derechos que como expresident le corresponderían por ley, si bien tiene asumido que tardará en poder volver a Cataluña: "Sinceramente creo que pasaré mucho tiempo, años".