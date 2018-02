Tregua política en la inauguración del Mobile

Representantes de la Generalitat y la alcaldía de Barcelona han aparcado por un día sus diferencias con el Rey para escenificar el apoyo común al Mobile World Congress (MWC) durante la inauguración de esta importante feria tecnológica internacional.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ayer no quiso recibir a Felipe VI a su llegada al Palau de la Música para presidir la cena de bienvenida al MWC, ha compartido esta mañana con el Monarca una reunión sobre las principales novedades del Congreso y la foto inaugural de la feria, aunque en una discreta posición.

Además, a diferencia de la cena del Palau, a la que no asistió ningún representante de la Administración autonómica catalana, tanto el secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, como el del departamento de Empresa y Conocimiento, Pau Villòria -con un lazo amarillo en la solapa-, formaban esta mañana parte de la comitiva oficial y han saludado al Rey antes de la foto de grupo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro Álvaro Nadal y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, han acompañado a don Felipe en esta visita inaugural junto a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat -municipio que alberga el recinto ferial del MWC-, Nuria Marín (PSC), y representantes de En Comú, PDeCAT y PSC en el Ayuntamiento de la capital.

Antes del recorrido por dos de los pabellones que albergan el congreso ha tenido lugar una reunión en la que el Monarca y el resto de autoridades han recibido información sobre algunas de las novedades tecnológicas presentadas en esta edición, como móviles plegables, gafas inteligentes y tatuajes con sensor de rayos ultravioleta.

La sociedad GSMA, que agrupa a los principales operadores de telefonía móvil del mundo y organiza el congreso, ha expuesto asimismo su visión sobre el impacto de la tecnología móvil en la vida de los ciudadanos y el modo en que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Entre los asistentes a esta reunión junto al Rey y Saénz de Santamaría se encontraban las alcaldesas Colau y Marín, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, y el de la Fira, José Luis Bonet, así como el embajador de EEUU en España, Richard Duke Buchan, pero no los dos representantes de la Generalitat, Villòria y Nin.

En posteriores declaraciones a Efe, Villòria ha querido precisar que su ausencia se debía a que no habían sido convocados a esta reunión, por lo que se han incorporado directamente a la línea de saludos previa a la foto inaugural ante el pabellón 3, punto de inicio de la visita.

Allí estaban también el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (En Comú), y otros dos representantes municipales de la capital, el exalcalde Xavier Trias (PDeCAT) y Jaume Collboni.

Felipe VI ha comenzado el recorrido en los estands de Telefónica, Orange y Vodafone, donde directivos de las operadoras le han mostrado las novedades más destacadas que presentan en el congreso, principalmente en el campo del 5G, la quinta generación de la tecnología móvil, que multiplicará la velocidad de transmisión y reducirá el tiempo de respuesta de la red hasta 1 milisegundo.

Como cada año, Felipe VI ha visitado también el espacio de Innovation City de GSMA y allí ha tenido oportunidad de recibir información sobre los múltiples usos de los drones, uno de los protagonistas de esta edición.

Ha acudido a continuación al pabellón de España, donde algunos participantes en la feria le han recibido al grito de "Viva el Rey", antes de visitar el de Cataluña, donde ha conversado con responsables de este espacio, entre ellos Villòria, para conocer la participación de empresas catalanas en el salón.

El monarca ha completado su visita en Barcelona 5G, área en que la capital catalana defiende sus aspiraciones como candidata a sede de uno de los laboratorios de pruebas de esta tecnología en Europa, con el fin de aprovechar el impacto internacional del congreso para mostrar su potencial en ese ámbito.

El director general de Mobile World Capital, Carles Grau, ha expuesto al Rey, en presencia de Sáenz de Santamaría y Colau, distintos proyectos digitales de la fundación y le ha invitado a probarse unas gafas de realidad virtual, uno de los momentos más fotografiados, en el que el Monarca ha comprobado las aplicaciones de esta tecnología en intervenciones quirúrgicas.

Al término de una hora de recorrido inaugural, durante el que don Felipe se ha acercado a saludar a dos mossos d'esquadra que ha encontrado a su paso, la vicepresidenta del Gobierno se ha mostrado satisfecha con una visita que a su juicio revela normalidad y que, según ha admitido con una sonrisa, deja mejor recuerdo que la jornada de ayer.

El Mobile World Congress prevé congregar este año a unos 108.000 asistentes, en línea con la edición de 2017, y tendrá un impacto económico estimado en el área de Barcelona de unos 471 millones de euros.