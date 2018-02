Berto Romero se ríe de si mismo en una serie sobre padres primerizos

Berto Romero interpreta a un humorista que se enfrenta, junto a su mujer (Eva Ugarte), a la tarea de tener su primer hijo en "Mira lo que has hecho", una serie hecha a la medida del cómico catalán, que se estrena el próximo 23 de febrero en Movistar+.

El propio Romero es el autor del guión, en el que ha utilizado "experiencias propias o prestadas como material de trabajo, en un tono naturalista y mirando de frente a la miseria y la trascendencia de lo que supone traer un vida al mundo", ha dicho hoy en Barcelona, donde se han rodado los seis capítulos.

El punto de partida de esta ficción son las experiencias propias del actor que fue padre por primera vez en 2010, tuvo mellizos en 2013 y sufrió la muerte de su padre en 2012.

Estas vivencias le han convencido de que "la experiencia de ser padre es algo digno de ser contado" y ha decidido hacerlo desde su particular mirada.

El resultado es una comedia, "que es lo que le sale de dentro a Romero, pero con momentos dramáticos porque así es la vida, de hecho todos sabemos que en los entierros se cuentan chistes", ha dicho el director, Carlos Therón.

La serie habla de la maternidad y la paternidad, "pero con una mirada que pocas veces se ve en televisión porque no se limita a contar lo bonito que es tener hijos, sino que se pone en la piel de los padres de hoy en día de una manera muy natural", añade Eva Ugarte.

"La pareja es el centro de la historia -ha añadido el director- por eso al bebé se le ve poco en la serie. La cámara se centra en los padres, en como se desesperan cuando el niño llora o como sobrellevan la falta de sueño o los familiares que se inmiscuyen".

Berto Romero se interpreta a si mismo, "pero la sensación no es tan extraña", según ha reconocido, porque lo ha hecho siempre en los monólogos, donde "es habitual construir un personaje a base de potenciar ciertas cosas de la propia personalidad y eludir otras".

Para Eva Ugarte, "una de las mejores cosas de la serie es que ves una mujer que te la crees, con ojeras cuando no duerme bien, una mujer real".

Lejos de la imagen 'glamurosa' de su papel en la serie "Velvet", en "Mira lo que has hecho" Ugarte da vida a un personaje "muy de nuestros días que conecta con el espectador porque le pasa lo mismo que a él".

Carlos Therón, que ha dirigido series como "Los hombres de Paco" o "El chiringuito de Pepe", se ha mostrado muy cómodo con el formato.

"Lo hemos rodado como una película larga. Esta vez yo sabía como acababa la serie antes de empezar, eso no me había pasado nunca, y me ha permitido expresarme mejor como director", ha concluido.