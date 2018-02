El nuevo fiscal de Catalunya avisa que atacar la Constitución daña a la sociedad

El nuevo fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha asegurado hoy que la Constitución no debe ser "concebida sólo como un límite" y ha advertido de que los "ataques al orden constitucional" provocan "incertidumbre y desasosiego" y un "retroceso" en las relaciones sociales y económicas.

Así lo ha sostenido Bañeres en la toma de posesión como fiscal superior de Cataluña -en sustitución del fallecido José María Romero de Tejada-, en un acto en el que el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, le ha agradecido que asuma este cargo, donde tendrá que enfrentarse a "tareas ciertamente complejas" debido al actual "momento histórico".

Mientras Melgar ha mantenido un discurso sin referencias a la situación política en Cataluña, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la convivencia, según fuentes jurídicas, Bañeres ha situado la defensa de la Constitución como una prioridad de su mandato.

"En un Estado social y democrático de derecho no es posible concebir justicia sin legalidad. La quiebra de la legalidad democrática siempre ha conducido irremediablemente al abuso, que no es más que la antítesis de la justicia", ha exclamado.

En el acto también ha tomado posesión como nueva fiscal jefa de Barcelona Concepción Talón -que releva a Ana Magaldi-, quien ha reconocido que los fiscales están afrontando "momentos difíciles" , ya que "por el mero hecho de pertenecer a la carrera fiscal se obtiene el rechazo de un sector de los poderes públicos y también, lamentablemente, de parte de la ciudadanía".

"El ministerio fiscal no toma partido por ideologías u opiniones, ni tampoco por ellas solicita medidas cautelares o formula acusaciones, sólo lo hace por el respeto a la ley, pues sólo este respeto asegura un marco pacífico de convivencia en el que todos los ciudadanos ven asegurados sus derechos", ha indicado Talón.

Ante el fiscal general del Estado, Bañeres ha asegurado que asumía el cargo en Cataluña con un "compromiso pleno" de servicio a la Constitución y al Estado de Derecho.

"La Constitución, que nos regula y legitima, constituye el marco al que se subordina el resto del ordenamiento jurídico, los derechos y valores que en la misma se contienen sólo pueden ser protegidos a través de las leyes y en la aplicación de éstas por los jueces y tribunales", ha indicado.

"Pero la Constitución no puede ser concebida sólo como un límite. La Constitución es también progreso, garantía, confianza y seguridad. Los ataques al orden constitucional provocan indefectiblemente incertidumbres, desasosiego y, lo que es peor, un retroceso en el marco de las relaciones sociales y económicas", ha agregado.

Por este motivo, Bañeres ha subrayado que la protección del orden constitucional debe suponer "la primera de las obligaciones del Fiscal".

Por su parte, en su discurso con un pretendido perfil bajo, Melgar ha tenido un sentido recuerdo para su predecesor, Juan Manuel Maza -ya fallecido- y para Romero de Tejada, y ha aplaudido el coraje y la trayectoria de Bañeres y de Talón.

En este sentido, ha apuntado que "las dificultades unen" y que la "excelencia profesional, la entrega y el compromiso con la legalidad" demostradas por la Fiscalía Superior de Cataluña y la de Barcelona les han erigido en un "pilar" para mantener el "equilibrio y la sensatez".

En el acto, celebrado en el Palacio de Justicia, ha intervenido también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, que ha garantizado el apoyo de los jueces para defender la legalidad y ha avisado a los nuevos fiscales jefe que su labor no será fácil.

"El momento que nos está tocando vivir en Cataluña asegura que vuestro desempeño no será plácido y que seréis permanentemente observados en todas vuestras decisiones. Pero es en los escenarios más adversos cuando el servidor público da lo mejor de sí", ha indicado.

En este sentido, Talón ha asegurado que los fiscales han demostrado "sobradamente" su compromiso en defensa del marco legal en Cataluña y ha garantizado que lo seguirán haciendo porque "sólo con la defensa de la ley se pueden defender los derechos de los ciudadanos y el interés público".