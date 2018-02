Tabarnia: manifestación en Barcelona el 25-F

Los impulsores de Tabarnia, plataforma contraria al secesionismo, han convocado para el próximo 25 de febrero su primera gran manifestación en Barcelona en defensa de la libertad y lo han hecho en una abarrotada rueda de prensa en Madrid, protagonizada por su 'presidente en el exilio', Albert Boadella.

En la conferencia de prensa, Boadella ha augurado que el 'proces' acabará "mal o muy mal" y "va a durar mucho tiempo" y ha tildado a Carles Puigdemont de "aprovechado, que va de aquí para allá". "Ni siquiera es un buen cómico, en un escuela de payasos sería desechado, no sería ni un buen alumno", ha dicho.

Boadella ha asegurado, en tono irónico, que él es el legítimo presidente "y el honorable" y ha subrayado que Tabarnia no quiere rasgos diferenciales como promueven los independentistas: "Queremos ser iguales que los señores de Zaragoza, de Cáceres, de Marsella e incluso de Bruselas".

El presidente de Tabarnia ha llamado a participar en la manifestación del próximo día 25 en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, a las 12.00 horas, que contará con una ofrenda floral a Rafael de Casanova (el último conseller en cap de la ciudad condal, un referente del catalanismo y "un patriota español" para los convocantes).

Además habrá una copla de sardanas que interpretará el himno nacional español y aquí Boadella ha recordado que cuando se entona el "Viva Tarbania" es lo mismo que decir "Viva España".

Sobre la mesa de los comparecientes en la conferencia de prensa, Boadella ha colocado un patinete a fin de ridiculizar "el ínfimo nivel político" de los independentistas, en alusión a Eduard Pujol diputado de Junts per Catalunya que recientemente denunció que alguien seguía sus movimientos bajo el disfraz de un patinador.

Acompañado del portavoz de Tabarnia, Jaume Vivas y el miembro de 'Barcelona is not Catalonia' Miguel Martínez, también ha hecho hincapié en el "bodrio teatral" que protagonizan los independentistas, con reuniones secretas "más propias de una logia masónica que de un gobierno democrático".

También ha dejado claro que Tabarnia "va muy en serio", ha pedido públicamente perdón por que el tema de la independencia: "nos tiente muy hartos" y ha asegurado que la plataforma sólo desaparecerá "cuando Cataluña vuelva a la normalidad".

"Cataluña vive un momento insuperable el que cuál la comedia domina a la tragedia auténtica que existe" ha dicho el dramaturgo que ha subrayado el "empobrecimiento" galopante en la comunidad.

Boadella ha augurado que si se continúa así en Cataluña en pocos años se llegará "al tercermundismo" y ha defendido que Tabarnia está aquí para "salvar la situación frente al cuento del derecho a decidir".

"Los de Tabarnia somos los anticuerpos ante esta inmensa epidemia y la única terapia posible, más que los 155 y las cárceles, que tampoco están de más y son enormemente pedagógicas" ha añadido.

El dramaturgo ha reivindicado "ser de Tabarnia. Eso me llena de orgullo" y ha comentado que los tabarneses no tienen la "risita diferencial" que caracteriza a expresidentes como Jordi Pujol o Artur Mas, "que es la sonrisa apretando el culo".