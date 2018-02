Millet y Montull, a prisión

Los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull han sido trasladados a la cárcel de Can Brians 1 en una ambulancia y en un furgón de los Mossos d'Esquadra, respectivamente, después de que la Audiencia de Barcelona haya acordado su ingreso inmediato en prisión.



Los saqueadores confesos del Palau, condenados a más de nueve y más de siete años de cárcel por el expolio, han salido del Palau de Justicia de Cataluña poco después de las 17.00 horas de esta tarde, custodiados por los Mossos d'Esquadra.



Concretamente, la policía catalana ha requerido una ambulancia para el traslado a Can Brians de Fèlix Millet, que para desplazarse utiliza una silla de ruedas -que su esposa se ha llevado vacía esta tarde tras conocer que iba a entrar en prisión-, dados los problemas de movilidad que padece.



Por su parte, a Montull se le ha traslado al centro penitenciario de Can Brians 1, situado en la población barcelonesa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en un furgón de los Mossos d'Esquadra.