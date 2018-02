Arrimadas pide valentía a los allegados de Puigdemont para decirle que no será president

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, espera que alguno de los diputados de JxCat que hoy se reúnen con Carles Puigdemont en Bruselas tenga "la valentía suficiente" para dejarle claro que no será de nuevo presidente de la Generalitat.

Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva permanente del partido, se ha referido a la reunión que hoy ha convocado Puigdemont en la capital belga del grupo parlamentario de JxCat, salvo los diputados investigados que no pueden salir de España por orden judicial, para evaluar las negociaciones sobre su investidura.

"No va a ser presidente de la Generalitat", ha insistido Arrimadas al dejar claro que una persona huida de la justicia y con graves delitos a sus espaldas no puede encabezar el gobierno.

También, ha replicado al PP que no va a dar el paso de postularse para la investidura para que empiecen a correr los plazos porque no tiene los apoyos suficientes. "Ojalá el PP y el PSOE hubieran cambiado la Ley electoral cuando tocaba", ha reprochado Arrimadas.

Por otro lado, ha hablado de la crisis abierta en el Ayuntamiento de Barcelona después de que la alcaldesa, Ada Colau, no superara la semana pasada la cuestión de confianza y ha criticado que "nunca" haya tenido un proyecto para la capital catalana.

Su gobierno, ha dicho, ha sido de "pancartas y consignas" y por eso, cada día, pierde más apoyos sociales y políticos, ha dicho.