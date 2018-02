De Los Cobos: la misión de los Mossos era facilitar el referéndum ilegal

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil ante la celebración del referéndum del 1 de octubre, ha declarado hoy en el Tribunal Supremo que el objetivo del cuerpo policial catalán fue siempre facilitar esta convocatoria ilegal.

Fuentes de la acusación y de las defensas han coincidido en señalar que De los Cobos considera seguro que tanto el ex conseller de Interior Joaquim Forn, como el ex mayor de los Mosos, Josep Lluis Trapero, que recibía órdenes del primero, no estaban dispuestos a cumplir la prohibición del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional.

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha comparecido como testigo ante el juez del caso abierto en el Supremo por el "procés" hacia la Declaración Unilateral de Independencia, Pablo Llarena, y ha prestado durante unas cuatro horas un testimonio que todas las partes presentes en su comparecencia han considerado incriminatorio para los citados Trapero y Forn.