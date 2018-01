El Gobierno insta a Torrent a abrir una nueva ronda de contactos para la Generalitat

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado hoy al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, a abrir "una nueva ronda de contactos para salvar la situación generada" por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha presentado la conferencia de la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, la vicepresidenta ha sido preguntada por los mensajes de texto de Puigdemont difundidos hoy en los que reconoce que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios le han "sacrificado" como candidato.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que los gobiernos deben pensar en el futuro del país y no en el suyo propio, un consejo que, según ha dicho, se aplica ella misma y se lo aplica también a Puigdemont, al tiempo que ha considerado que "es momento de que se asuma lo que se ha dicho muchas veces en privado".

La vicepresidenta ha sostenido que es obligación de todo gobierno pensar en los ciudadanos, y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña durante esta crisis.

También ha denunciado que en Cataluña se ha enfrentado a los ciudadanos, se ha dividido a la sociedad y se ha sembrado la discordia por parte de los partidos independentistas y, por ello, ahora "se cosecha discordia".

"Es momento de que en Cataluña se construya y se deje de destruir, de que esa comunidad autónoma pueda recuperar la estabilidad, la serenidad y la fortaleza que siempre ha tenido dentro de un país como España, que siempre ha sido un país fuerte, unido y solidario", ha agregado.

La vicepresidenta ha considerado que Torrent tiene que "abrir nueva ronda de contactos para salvar la situación generada por Puigdemont", ya que no se puede creer que "entre más de cien diputados no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y el consenso".

Preguntada por que el presidente del Parlament catalán se haya referido a ella como "la vicepresidenta Soraya", Sáenz de Santamaría ha contestado: "las mujeres tenemos derecho a nuestro apellido".

Sobre la posición del PSOE en esta crisis, la también ministra de la Presidencia ha afirmado que han hablado mucho y compartido puntos de vista sobre esta situación, y que ambos partidos son conscientes de que se trata de una situación de Estado en la que es necesario trabajar juntos.

Ha valorado que se haya logrado llegar a puntos de acuerdo y cree que "es momento para esa lealtad institucional", que agradece, pues quienes defienden "la Constitución y las leyes es bueno" que estén juntos.