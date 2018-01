El disco "Mediterráneo" es el eje de la gira que inicia Serrat en Roquetas

oan Manuel Serrat iniciará el próximo 22 de abril en Roquetas de Mar (Almería) la gira "Mediterráneo Da Capo", con la que retoma su mítico disco "Mediterráneo" editado hace 47 años, según ha informado hoy The Project.

Canciones como "Lucía", "Aquellas pequeñas cosas", "Pueblo blanco", "Barquito de papel" y "Mediterráneo" serán el eje de una serie de conciertos, en los que incluirá lo mejor de su amplísimo repertorio y alguna sorpresa musical de nuevo cuño.

Tras el recital en Roquetas de Mar, Serrat viajará a San Sebastián, París, Logroño, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Madrid, La Coruña, Marbella, Jerez de la Frontera, Bilbao, Granada y Barcelona, donde ofrecerá dos fechas en el Auditori del Fòrum.

En Madrid también actuará dos días, el 26 y 27 de junio, aunque todavía no se ha confirmado el recinto que albergará el concierto.

La gira se llama "Mediterráneo Da Capo" porque 'da capo' es un término musical de origen italiano que significa 'volver al principio'.

Serrat vuelve a sus orígenes en esta gira, con la que recuerda que hace casi medio siglo se embarcó en una carrera musical, que empezó por el Mediterráneo y que le ha llevado por medio mundo.

Aunque el cantautor nunca ha abandonado el Mediterráneo que le vio nacer y siempre ha estado cerca de este mar que "en tiempos de visados, fronteras y alambradas" necesita más que nunca volver a ser "esa patria líquida que une, más que separa, continentes, tradiciones, creencias, colores de piel e incluso hombres y mujeres que nadan en sus playas, navegan en sus yates y naufragan en sus pateras", según ha señalado el artista en un comunicado.

The Project considera que la carrera musical de Serrat tiene mucho en común con la epopeya de Ulises, porque con "Mediterráneo" se embarcó "en un frágil barquito de papel en busca de nuevos horizontes y, como Ulises, también se topó con cantos de sirena, con polifemos y cíclopes, se enamoró de bellas nausicas y circes, descendió al hades, el infierno y, después de haber sobrevivido a aventuras y peligros, ahora vuelve hoy a casa, tal vez más sabio y convencido que antes".