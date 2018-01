El Consejo de Estado estima que el recurso al TC se basa en meras "hipótesis"

El Consejo de Estado considera en su dictamen no vinculante sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la propuesta de investidura del candidato de JxCAT, Carles Puigdemont, que los argumentos del Ejecutivo se basan en "hipótesis" en las que se da "por seguro" su incomparecencia en el Parlament.

En su dictamen, en el que no avala la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado asegura que la pretensión del Gobierno de abortar la investidura de Puigdemont entra dentro de las impugnaciones "preventivas o hipotéticas".

A su juicio, el Gobierno presupone que Puigdemont no va a hacer acto de presencia en el Parlamento de Cataluña, bien porque permanece en Bruselas, donde se encuentra huido, o bien porque es detenido nada más entrar en territorio nacional.

"La propuesta considera como un hecho cierto la futura incomparecencia a la sesión de investidura del candidato propuesto. El Consejo de Estado debe hacer notar la diferencia entre la verosimilitud de una previsión y la certeza de su realización", alerta.

Además, señala que tampoco se puede dar por segura "la efectividad de la detención del referido candidato" ni tampoco "el contenido de las decisiones judiciales que pudieran adoptarse en el futuro" en contra de Puigdemont en caso de que regresara a España y fuera conducido ante la autoridad judicial.

Pese a ello, el dictamen coincide con el Gobierno en que Puigdemont tiene el "deber constitucional" de comparecer personalmente a la sesión de investidura y su presencia "es un requisito de validez" para el acto de otorgamiento de la confianza parlamentaria, aunque insiste en que su ausencia de la sesión es, a día de hoy, una mera "hipótesis".