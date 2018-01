JxCat acusa a Rajoy de "golpe de Estado" y "coacción" para vetar a Puigdemont

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha acusado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy de perpetrar un "golpe de Estado" al "no aceptar los resultados" de las elecciones del 21D y "coaccionar" al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que renuncie a que Carles Puigdemont sea candidato a la investidura.

Así ha respondido Pujol al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de Torrent de proponer a Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

Pujol ha considerado este movimiento como un "fraude de ley" propio de las "dictaduras", ya que este recurso supone "coaccionar" al presidente del Parlament para que "tome una decisión contraria a la voluntad del pueblo de Cataluña", si bien se ha mostrado convencido de que Torrent emprenderá "acciones legales para defender" su decisión de proponer a Puigdemont para la investidura.

En este contexto, el diputado ha expresado que Torrent tiene "todo el apoyo" de JxCat en las acciones que lidere para "preservar la dignidad" del Parlament.

Pujol ha denunciado que el Gobierno "ha solemnizado hoy su poca convicción democrática" y "se ha quitado la máscara" para decir que "no respeta el resultado de las elecciones del 21 de diciembre", pero ante esta situación ha subrayado: "No aceptaremos ni amenazas ni coacciones".

Al ser preguntado por si mantendrán a Puigdemont si el TC anula la propuesta de investidura, Pujol ha subrayado que lo que pueden decir "ahora mismo" es aquello que defendieron en la campaña electoral, que es que "el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont", al tiempo que ha incidido en la necesidad de "no moverse de lo que hemos dicho siempre".

El portavoz de la primera fuerza independentista del Parlament ha lamentado que el Gobierno central esté dispuesto a "combatir" los resultados del 21-D "de la peor manera y traspasando la frontera de la legalidad", en un "nuevo despropósito democrático y un acto de cobardía" que a su juicio rebasa "todas las líneas rojas".

"Es, por decirlo de forma suave, un golpe de Estado a la voluntad de los ciudadanos; quieren secuestrar la voluntad de los ciudadanos", ha dicho.

A su juicio, el Gobierno está "coartando" al presidente del Parlament, al pretender "limitar sus atribuciones", y le está pidiendo que "cometa una ilegalidad" al reclamarle que proponga otro candidato que nos sea Puigdemont.

"Hoy, la vicepresidenta del Gobierno ha entrado en desobediencia, desobedece la Constitución, los letrados del Parlament y la Junta Electoral", ha esgrimido Pujol, exhibiendo las credenciales de diputado de Carles Puigdemont, con las que considera que tiene derecho a optar a ser president, porque además cuenta con los "apoyos necesarios" en la Cámara.

Así, ha juzgado que, con ese "torrente de amenazas", el Gobierno tiene la "voluntad de hacer entrar la democracia y este Parlament en liquidación", y ha zanjado: "Tienen pánico".

Pujol no ha querido comentar el debate entre JxCat y ERC sobre la fecha del pleno de investidura -que Torrent deberá resolver decidiendo si se celebra el 30 y el 31- y se ha limitado a augurar que "ante la embestida brutal" que ha recibido el Parlament "solo habrá una respuesta, que es la unidad".

En ese sentido, el parlamentario ha llamado a la oposición a salir de la "madriguera" para ponerse "del lado de la mayoría del Parlament que defiende la competencia, la autoridad y los derechos de esta Cámara".