Declaran un nuevo brote de sarna en el Hospital Moisès Broggi, con 4 casos

La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha declarado un nuevo brote de sarna en el Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Barcelona), con cuatro trabajadores afectados, que se suman a los 35 del Hospital Sant Joan, de Reus (Tarragona), por otro brote detectado la semana pasada.

El secretario de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Joan Guix, ha dado a conocer hoy estos datos en rueda de prensa en Barcelona, en el transcurso de la cual se ha informado de que en los días que llevamos de 2018 se han producido, en total, siete brotes de sarna con 59 afectados en Cataluña.

Además de los dos brotes de los hospitales de Reus y Sant Joan Despí, se han producido otros cinco en tres residencias de ancianos, con 3, 4 y 5 casos, respectivamente, en una familia (4 miembros) y en la escuela Montoliu, de la Riera de Gaià (Tarragona), con cuatro niños afectados.

El brote del hospital Sant Joan, de Reus, es el más importante detectado y declarado en Cataluña hasta ahora, si bien el año 2012 se produjo otro, con 26 profesionales afectados, en otro centro sanitario.

Guix ha informado hoy de que la Agencia de Salud Pública de Cataluña investiga el posible desfase que ha denunciado el sindicato CCOO entre la aparición e identificación del brote de sarna del Hospital de Reus y su declaración ante las autoridades sanitarias, que no debería superar las doce horas de diferencia.

La Federación de Sanidad de CCOO de Cataluña ha considerado que no se ha actuado con la "diligencia necesaria" para evitar el "crecimiento exponencial" de los casos de sarna en el centro sanitario reusense.

CCOO fecha el brote el 11 de enero, cuando varios trabajadores del servicio de urgencias acudieron al Comité de Salud Laboral con la sospecha de que tenían sarna y pidieron que se adoptaran medidas adecuadas ante la facilidad del contagio de esta enfermedad.

La dirección comunicó entonces al sindicato que el brote ya estaba en proceso de evaluación y diagnóstico, pero, el 16 de enero, aún no se había informado al sindicato y "ni siquiera se puso en tratamiento a los diez profesionales inicialmente afectados".

El diagnóstico definitivo como brote de sarna se hizo el 17 de enero, cuando comenzaron los tratamientos pertinentes y, según el sindicato, la empresa informó entonces al departamento de Salud de la Generalitat.

"Investigamos si el circuito (de detección y declaración del brote) se ha hecho de forma correcta", ha indicado el secretario de la Agencia de Salud Pública, que ha precisado que si no se hubiese declarado en el tiempo establecido, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes.

Por su parte, la subdirectora general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Mireia Jané, ha precisado en la misma rueda de prensa que, entre los años 2010 y 2017, se han detectado en Cataluña 115 brotes de sarna, con 947 personas afectadas, mayoritariamente en residencias geriátricas.

Así, el 41 % de los brotes se producen en residencias de personas mayores, muchas de las cuales no se percatan de que el ácaro les afecta por problemas neurológicos o de enfermedad, con lo que el contagio se transmite con facilidad.

Por su parte, el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Dos de Maig, Joan Antoni Smandia, ha considerado que el contagio entre el personal de urgencias del hospital de Reus ha sido amplio al tratarse de espacios de descanso de guardia reducidos en los que es fácil compartir sofás, camas, batas y taquillas.

Este especialista ha asegurado que "sarna ha habido siempre", ya que él ve casos "cada año", y ha informado de que si se trata con permetrina una vez y se repite al cabo de una semana el tratamiento se consigue la eliminación de este molesto ácaro.