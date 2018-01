Rajoy dice que evitará la investidura de Puigdemont

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que el Ejecutivo evitará la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y ha dudado de que los independentistas vayan a presentar como alternativa al líder de ERC, Oriol Junqueras, estando en prisión.

Rajoy se ha referido al próximo debate de investidura en el Parlament en una entrevista en Onda Cero en la que ha confirmado que ha recibido la carta del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, en la que le pide una reunión, pero ha asegurado que aún no ha tenido tiempo para leerla.

Sí ha advertido de que él nunca ha tenido una reunión con el presidente de un Parlamento para ver como se celebra una sesión de investidura, pero ha emplazado a conocer su respuesta cuando se la envíe.

Lo único que ha avanzado es que si lo que pretende es que el Gobierno tome alguna decisión que no pueda adoptar al ser competencia de los tribunales, no va a entrar en ello.

Y ante los primeros pasos de Torrent le ha recordado que su principal obligación es cumplir la ley.

El jefe del Ejecutivo se ha dirigido a Puigdemont para subrayar que ya sabe cuáles son las reglas del juego y garantizar que recurrirá al Tribunal Constitucional su intento de investidura en el momento en que haya algún acto administrativo por parte del Parlament que así lo pretenda.

Además, ha asegurado que, en aplicación de las decisiones judiciales, sería detenido si regresara a España.

Ante la posibilidad de que los independentistas tuvieran previsto presentar a Junqueras como alternativa a Puigdemont, ha dicho que son los jueces los que tendrían que adoptar una decisión al respecto para permitirlo o no.

Pero ha dudado de que esa candidatura pudiera presentarse: "No sé si se va a producir. No lo tengo claro".

Respecto al viaje de Torrent hoy a Bruselas para reunirse con Puigdemont y la posibilidad de que el Gobierno impida que tenga lugar en la oficina de la Generalitat en la capital belga, ha asegurado desconocer que se haya tomado esa decisión pero ha dicho que no le parece mal que se evite.

Rajoy ha asumido que el resultado del PP en las últimas elecciones catalanas fue "muy malo" aunque cree que ha sido consecuencia del "voto útil".

Y ha vuelto a lamentar la decisión de Ciudadanos de no facilitar que el PP tenga grupo propio en el Parlament.

"Dejar sin voz al PP de Cataluña es contar con una voz menos de los partidos constitucionalistas. Eso no es positivo. Yo le habría dado grupo a Ciudadanos en una situación similar", ha explicado.

El presidente del Gobierno ha subrayado que él está dispuesto a dialogar con el próximo presidente de la Generalitat porque es su obligación, pero ha advertido de que seguirá sin admitir ningún "chantaje".

Ante la iniciativa de "Tabarnia", Rajoy ha dicho que comprende que haya personas que se enfaden con la actitud de los independentistas y surjan este tipo de actuaciones, pero ha recalcado que él debe intentar solucionar los problemas de acuerdo con la ley.