El PSC pedirá a Torrent que reconsidere a Puigdemont como candidato para la investidura

La diputada del PSC Eva Granados ha anunciado hoy que su grupo pedirá una reconsideración al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que "rectifique" su decisión de proponer a Carles Puigdemont como candidato para la investidura de la Generalitat y que, si no es atendida, recurrirá al Constitucional.

Granados, que en la última legislatura ha ejercido de portavoz parlamentaria del PSC, ha advertido de que "si el presidente del Parlament y el candidato Puigdemont siguen tirando adelante algo que no se permite" harán "lo posible" para que no se vulneren sus derechos como diputados, ha dicho en rueda de prensa.

El presidente del Parlament ha anunciado hoy que propone a Puigdemont como candidato a la investidura para la presidencia de la Generalitat porque es el único aspirante propuesto y el que cuenta con "más apoyos", pues la mayoría soberanista de JxCat y ERC mostró su respaldo y la CUP reconoció su "legitimidad".

La petición de reconsideración por parte de los socialistas se producirá en el momento en que aparezca publicada en el boletín del Parlament:"Creemos que nos asisten los argumentos jurídicos: los letrados han manifestado de manera unánime que no se puede producir una teleinvestidura", ha argumentado Granados.

La diputada del PSC ha mostrado su "perplejidad" por la decisión de Torrent porque considera que de este modo el presidente del Parlament "da por hecho que acepta un debate y un presidente de la Generalitat que ha pedido la delegación del voto".

Un debate

"No podemos aceptar un debate con alguien que ha decidido no venir al debate de investidura", ha dicho al considerar que Puigdemont ha renunciado a ello al haber pedido la delegación del voto.

Granados ha celebrado la petición por carta por parte de Torrent de una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque ha sostenido que "cualquier iniciativa de diálogo es positiva".

Del mismo modo, ha afirmado que le parece "bien" que tenga contactos con los diputados electos que están en prisión preventiva pero no así con aquellos que "de manera voluntaria ha decidido huir de la acción de la justicia", en referencia a los diputados que se encuentran en Bruselas.

Granados no se ha pronunciado sobre la decisión de Fiscalía de reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont a raíz de su viaje a Bruselas porque ha sostenido que es algo que no le corresponde hacer a los partidos políticos, sino a la justicia.