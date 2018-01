Ponen en marcha un plan para reducir a la mitad las infecciones quirúrgicas

El Departamento de Salud de la Generalitat ha puesto en marcha la iniciativa PREVINQ-CAT para reducir a la mitad, respecto al 2017, las infecciones quirúrgicas en los hospitales de Cataluña.

En un comunicado, el Departamento ha señalado que este plan se enmarca a través del programa VINCat, que persigue la disminución de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en los diferentes tipos de centros sanitarios de Cataluña.

A partir de ahora, todos los equipos quirúrgicos de los diferentes hospitales catalanes deberán aplicar una serie de medidas.

Por ejemplo, deberán practicar una ducha preoperatoria con jabón antiséptico, vigilar de no eliminar el pelo cutáneo si no es imprescindible, descontaminar la zona de la piel en la que se haga la incisión y aplicar medidas para mantener la temperatura corporal del paciente en 36 ° C durante todo el procedimiento operatorio.

A lo largo del 2016 se hizo una prueba piloto con la implementación y el seguimiento de un paquete de medidas para prevenir las infecciones quirúrgicas en intervenciones colorrectales y los datos muestran que se ha conseguido una reducción del 25 % de las infecciones respecto del año 2015.

Durante el 2018 se prevé realizar un seguimiento y control de la aplicación de estas medidas en otras intervenciones, como son las de traumatología y cirugía cardíaca.

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria son aquellas infecciones adquiridas durante la estancia en un centro hospitalario que no estaban presentes en el momento del ingreso del paciente ni en el periodo de incubación.