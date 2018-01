JxCat confirma a Puigdemont como candidato y estudia alegar su "inmunidad"

JxCat ha propuesto hoy a Carles Puigdemont como candidato presidente de la Generalitat en la reunión con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y, sin tener cerrada aún con ERC la fórmula de investidura a distancia, ha anunciado que estudian también alegar la "inmunidad" del expresidente catalán.

Así se han expresado los portavoces de JxCat, Elsa Artadi y Eduard Pujol, después de la reunión mantenida con Roger Torrent (ERC) en el marco de la ronda de consultas para proponer un candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Artadi ha explicado que han trasladado a Torrent que su candidato es Puigdemont, "como no puede ser de otra manera", y ha dicho que "presuponen" que será el líder de JxCat el que propondrá el presidente del Parlament para el debate de investidura, ya que cuenta con "el apoyo de 34 diputados de JxCat y 32 de ERC", ha señalado.

Antes de la reunión de Torrent con JxCat, el diputado de ERC Raül Romeva se ha reafirmado en apoyar a Puigdemont sin concretar si avalará una investidura a distancia, pero Artadi ha dicho que entiende que Esquerra hará "honor al pacto" y ha aseverado que JxCat ya se está trabajando con los republicanos en "todas las dimensiones para superar todas las pantallas".

En concreto, sobre el método que se usaría para la investidura a distancia, ha aseverado que están teniendo reuniones los respectivos juristas de JxCat y ERC, pero, ha añadido, "hasta que no lo tengamos más avanzado no nos inclinaremos por una opción u otra", por lo que "la decisión la tomaremos más adelante".

Pujol, por su parte, ha puntualizado que estos trabajos de los juristas se hacen bajo "el convencimiento de que esta investidura es posible con el reglamento en la mano" y ha añadido: "Es posible y, además, será".

Los portavoces de JxCat han explicado, asimismo, que están estudiando las implicaciones que podría tener la condición de "inmunidad" de la que gozan los diputados sobre la figura de Carles Puigdemont, que tiene una orden de arresto si pisa territorio español.

El primer grupo independentista del Parlament está valorando si se podría alegar esto ante el Tribunal Supremo o la Mesa del Parlament, según Artadi, que ha explicado que la inmunidad de un diputado significa que "no se le puede detener si no está cometiendo un acto criminal en aquel momento".

En la reunión, también han abordado la delegación de voto de los diputados electos que están en Bruselas y en prisión, con el "convencimiento" de que se debe facilitar que "puedan participar en la vida política y también del debate de investidura", ha expresado Pujol.