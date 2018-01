ERC apoya al candidato de JxCat y pide la delegación del voto de los diputados en Bruselas

ERC ha expresado hoy al presidente del Parlament su intención de apoyar "al candidato de JxCat" a la investidura como presidente de la Generalitat, y además, ha presentado ya a la Mesa una solicitud para que sus dos diputados en Bruselas puedan delegar su voto en el próximo pleno.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el propio Romeva han mantenido durante una media hora con el presidente del Parlament, Roger Torrent, los republicanos han confirmado que no proponen ningún candidato propio.

Después de elogiar al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, por "la celeridad" con la que ha convocado la ronda de contactos previa a la designación de un candidato a la investidura, Romeva ha explicado que ERC apoyará "al candidato que, en el ámbito republicano, ha tenido más apoyos en las elecciones, que es el de JxCat".

Según Romeva, en la reunión los representantes de ERC no han entrado a valorar "la forma", telemática o no, con que Puigdemont puede intentar ser investido como presidente, puesto que "esto no nos corresponde decidirlo a nosotros", ha matizado.

Romeva, que se perfila como posible nuevo portavoz parlamentario de ERC, ha evitado pronunciar el nombre de Puigdemont, y se ha referido a él principalmente como "el candidato que propone JxCat", aunque ante la insistencia de los periodistas, ha aclarado posteriormente que dicho candidato es Carles Puigdemont.

Ha negado, en este sentido, que exista algún desacuerdo en esta cuestión entre las formaciones independentistas, si bien ha advertido que "hay que superar de la forma más rápida posible la situación actual, marcada por la aplicación del artículo 155, es decir, tenemos prisa, hay una urgencia política y social".

Sobre la posibilidad de que Torrent viaje a Bruselas para mantener una reunión con Puigdemont si finalmente resulta ser el candidato propuesto, Romeva ha señalado que "forma parte de las prerrogativas" del presidente del Parlament tomar esta decisión.

Ha recordado, en cualquier caso que el presidente del Parlament tiene "la obligación de velar por los derechos de todos los diputados, por lo que es normal, lógico y deseable" que también pueda hablar con los que se encuentran en Bruselas.

Romeva ha reconocido que "las circunstancias actuales son excepcionales" y de que Cataluña vive una situación institucional "extraña y anómala" ante la cual hay que adoptar decisiones que procuren restablecer una cierta normalidad.

Ha confirmado que ERC ha pedido ya la delegación del voto de sus diputados en Bruselas, Antoni Comín y Meritxell Serret, y sobre esta cuestión ha dicho que será la Mesa la que acabe tomando una decisión al respecto "que nosotros respetaremos".

ERC ha puntualizado, sobre esta cuestión, que la solicitud de delegación de voto para sus diputados en Bruselas tiene un carácter temporal y, de momento, está limitada al pleno de investidura del presidente de la Generalitat.

Por lo que respecta a los informes de los letrados del Parlament, Romeva ha recordado que "tienen un carácter orientativo pero no son vinculantes", y que corresponde a la Mesa adoptar las decisiones políticas.