Los comunes reafirman que no apoyarán a ningún candidato que no sea el suyo

La portavoz de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha reafirmado hoy la negativa de su grupo a apoyar a algún candidato a la presidencia del Parlament que no sea el suyo propio, lo que implica que no votará a favor ni del propuesto por el bloque independentista ni por el constitucionalista.

Alamany ha descartado totalmente, en una rueda de prensa en el Parlament, la posibilidad reclamada por el PP de buscar "un candidato de consenso" que pudiera aglutinar los votos de los constitucionalistas y los de los comunes, lo que habría podido traducirse en la elección de un presidente de la cámara que no fuese independentista.

La postura de los comunes se traducirá en que se grupo mañana no obtendrá ningún representante suyo en la nueva Mesa del Parlament, según ha explicado Alamany, puesto que no se ha encontrado una fórmula que permita "garantizar la pluralidad".

Según Alamany, los diputados de Catalunya en Comú-Podem no apoyarán ni al candidato del bloque independentista ni al del bloque constitucionalista, y esto es válido tanto para la primera votación como para la segunda u otras que pudieran producirse.

"No votaremos a favor de ningún candidato que no sea el nuestro, por mucho que insista Ciudadanos, que no sumaba suficientes apoyos la semana pasada ni tampoco esta, -ha subrayado- y además, queremos dejar claro que no contribuiremos a formar mayorías adulteradas por el hecho de que haya gente en la cárcel".

Alamany ve "preocupante" que "aún no conozcamos quién es el candidato a presidir el Parlament" del bloque independentista, que es el que tiene más posibilidades de resultar elegido puesto que incrementa la sensación "de bloqueo" institucional.

Por lo que respecta a la cuestión de la delegación del voto, los comunes están a favor de que los diputados presos puedan delegarlo ya que "consideramos que todas las personas que han sido elegidas tienen que tener reconocidos sus derechos políticos".

En cambio, tienen dudas sobre si esto puede ser aplicable a diputados que se encuentran en el extranjero "porque disponen de otras posibilidades y hay muchas incógnitas" al respecto.

Por lo que respecta a la ubicación de los escaños de su grupo, Alamany ha explicado que su formación desea recuperar el espacio que siempre había tenido ICV en la parte izquierda del hemiciclo.

Con respecto a la sentencia del Caso Palau, Alamany ha lamentado que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, "tome a la gente por tonta, y rehuya dar explicaciones con el pretexto de que su partido ha cambiado de nombre".

Ha reclamado, en todo caso, al candidato a la presidencia de la Generalitat por JxCat, Carles Puigdemont, que aclare si aún está afiliado al PDeCat o no, porque si la respuesta es afirmativa "él sigue siendo ahora mismo la cara visible de este partido y le corresponde dar explicaciones".