Albiol propone a los comunes, Cs y PSC acordar un president del Parlament de consenso

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha propuesto a Cs, PSC y, especialmente, a Catalunya en Comú-Podem acordar un candidato "de consenso" a presidir el Parlament, ya que ha reclamado a los comunes que "no se posicionen al lado de los independentistas, sino de los constitucionalistas".

En rueda de prensa en el Parlament, Albiol ha explicado que en la sesión constitutiva de mañana en el Parlament, "si se presenta un candidato constitucionalista" a presidir el Parlament, su grupo le dará apoyo", en alusión a José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), hasta ahora vicepresidente de la Cámara.

Pero dado que, para lograr un candidato alternativo al independentismo, Albiol ha recordado que depende de los votos de Catalunya en Comú, el dirigente se ha mostrado dispuesto a que Cs, PSC, PPC y comunes acuerden un candidato "de consenso".

"Estamos abiertos a que los partidos no independentistas seamos capaces de encontrar una fórmula que permita que la presidencia del Parlament pueda estar en manos de una persona que no actúe de forma partidista, que respete la legalidad. Estamos abiertos a buscar fórmulas de consenso entre los cuatro partidos", ha insistido.

Albiol ha avisado de que el hecho de que mañana no puedan estar presentes todos los diputados independentistas en el pleno "es una ocasión para intentar encontrar alguna fórmula que permita que un presidente no independentista presida el Parlament".

"Eso lleva a que los comunes, de la marca catalana de Podemos, no se posicionen al lado de los independentistas, sino de los constitucionalistas. Y encontrar la fórmula adecuada para materializar la presidencia de un presidente constitucionalista", ha sentenciado.