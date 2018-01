Rovira ve urgente recuperar la Generalitat y pide realismo ante dificultades

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha situado hoy como "máxima prioridad" la recuperación "urgente" de las instituciones catalanas para empezar a gobernar en Cataluña y ha pedido "realismo" al independentismo para afrontar las dificultades que se dibujan en el actual escenario político.

Ante el Consell Nacional de su partido, convocado de manera extraordinaria, la número dos de ERC ha subrayado que "no recuperar las instituciones es perpetuar el artículo 155 y consolidar el gobierno del PP, que sólo ha sacado 4 diputados y ha quedado derrotado claramente en las urnas".

"Es urgente volver a poner las instituciones en las manos de los ciudadanos que han decidido cómo se tiene que gobernar y legislar con los objetivos de crear un país más próspero, justo y limpio", ha aseverado Rovira, durante el discurso que ha abierto la reunión.

En un momento de tensión entre ERC y JxCat por la vía de investidura de Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas, Rovira ha pedido "realismo" para "afrontar las dificultades", y se ha mostrado favorable a "explorar alianzas" para "seguir creciendo y ser cada vez más fuertes".

La número dos de ERC no ha hecho ninguna mención expresa a Carles Puigdemont pese a que JxCat ha asegurado que no renuncia a la investidura a distancia del ex president y que está a la espera de que Esquerra defina si la garantizará.

Rovira ha abogado por "dar pasos sólidos, firmes, claros y contundentes, que reflejen que queremos continuar construyendo país afrontando las dificultades con realismo y explorando las alianzas y las fronteras del independentismo para seguir creciendo y ser cada día más fuertes".

A su juicio, el primer paso en esta dirección habrá que darlo el próximo miércoles, cuando está previsto la elección de la nueva Mesa y la constitución del Parlament.

Marta Rovira ha sido clara a la hora de apuntar que la elección de la Mesa "es un paso indispensable para no malgastar la victoria en las urnas", conseguida por los partidos independentistas en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

"Quiero dar un mensaje claro: lo que hace falta es hacer valer el resultado del 21D, que el mandato surgido de las urnas vea el resultado en las instituciones. Es crucial recuperar las instituciones y con urgencia", tras advertir de que el PP "tiene en el punto de mira" a los medios de comunicación, la sanidad y la escuela públicas.

Durante su discurso, la dirigente republicana ha reconocido también el trabajo realizado por Carme Forcadell, que no repetirá como presidenta del Parlament, y Carles Mundó, que ha dejado la política, y ha tenido palabras de recuerdo también para el líder del partido, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión, así como para los Jordis, que siguen también encarcelados.

"Tenemos un partido de gente extraordinaria y con entrega absoluta al país. En condiciones adversas ha conseguido un crecimiento como nunca antes", ha apuntado, tras mostrarse orgullosa especialmente por los resultados en el área metropolitana.