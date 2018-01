La preocupación por Catalunya baja 12 puntos desde la aplicación del 155

La preocupación de los ciudadanos por la independencia de Cataluña ha bajado del cuarto al quinto puesto en un mes y se ha reducido en más de 12 puntos desde la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución a finales de octubre, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

El barómetro, cuyo trabajo de campo fue elaborado entre el 1 y 10 de diciembre pasados, antes de las elecciones del 21 de diciembre, refleja que la preocupación por Cataluña es citada por el 16,7 por ciento de los encuestados cuando en octubre la mencionaban el 29 por ciento y en la encuesta de noviembre eran el 24,6 por ciento de los ciudadanos.

No obstante, en primer lugar se sigue situando el paro con el 66,8 por ciento, seguido de la corrupción y el fraude, con el 31,7, en tercer lugar, los partidos políticos, citados un 28,5 de los encuestados, y los problemas económicos, que señalan el 22,9 por ciento de los españoles, todos ellos sin grandes variaciones.

Tras estos primeros cinco problemas, los ciudadanos mencionan la sanidad -9,9-, los problemas sociales -9,7-, la calidad en el empleo, -7,3- o la educación, mencionado por el 6,9 por ciento.

La preocupación por el terrorismo internacional que había repuntado tras los atentados de Barcelona sigue bajando y ha pasado del 2,9 por ciento de la encuesta de noviembre al 1,8 por ciento actual.

Como cada mes, el CIS pregunta a los ciudadanos sobre su percepción de la situación política y económica.

Sigue siendo muy elevado -73,4 por ciento- el porcentaje de quienes califican la situación política de "mala o muy mala" aunque ha bajado 2,3 puntos en el último mes.

Frente a ello, sólo el 3,1 por ciento la consideran "buena o muy buena" y el 21 por ciento la califican de regular.

A futuro, el 41,8 por ciento no augura cambios y siguen siendo más los pesimistas que creen que empeorará -27,7- frente a los que apuestan por una mejora -14,8-.

Preguntados por la situación económica aumenta el pesimismo ya que el 53,5 por ciento de los encuestados creen que es "mala o muy mala" frente al 50,9 de la encuesta anterior.

Solo el 7 ciento la ve como "buena o muy buena" y el 39,1 la ve "regular".

A un año vista, son algo más optimistas y el 23,5 por ciento augura una mejora de la economía -2,5 puntos más que en el sondeo anterior- frente a un 20,6 que empeorará -2,3 puntos menos-, mientras que el 43,5 por ciento no espera cambios.

Las perspectivas personales son mejores, y el 40,2 por ciento reconoce que su situación económica particular es "buena o muy buena" frente a un 12,6 que la califica de "mala o muy mala".

Es mas, el 26,5 confía en que su situación económica mejore en el próximo año frente a un 5,3 que cree que empeorará.