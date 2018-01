De la Serna recalca que la responsabilidad es de la concesionaria de la AP-6

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado hoy la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas, tras quedar atrapados miles de vehículos durante horas a causa de las nevadas y ha recordado que existen sentencias del Tribunal Supremo (TS) que apuntan a la responsabilidad de las concesionarias en casos similares.

De la Serna ha confirmado en Avilés que se ha iniciado ya el procedimiento para la apertura del referido expediente a la empresa, "que es la responsable de la toma de decisiones, tal como figura en el protocolo establecido para este tipo de acciones".

El ministro ha especificado que es la concesionaria la que tiene la obligación de disponer de los medios necesarios y suficientes, y de adoptar las decisiones relacionadas con la gestión y, en participar con la resolución de una situación de nevada intensa como la ocurrida ayer y antes de ayer.

La decisión de cortar y luego de reabrir el tráfico "no fue compartida ni se hizo en coordinación con el Ministerio de Fomento, si no que Fomento fue receptor de la información de la decisión por parte del concesionario", ha añadido.

"La responsabilidad recae sobre el concesionario, no sólo porque lo determine el protocolo y porque está establecido en las condiciones contractuales, sino que existen sentencias del TS sobre incidentes muy similares que identifican la responsabilidad sobre la empresa", ha explicado.

En cualquier caso, será el expediente informativo el que dilucide si ha habido algún tipo de negligencia o de acción contraria a lo que tiene que ser el desarrollo del protocolo en estos casos, según el ministro, que ha señalado que es prematuro saber si todo esto derivará en un procedimiento sancionador contra la concesionaria.

Sobre la intensidad de la nevada, el ministro ha recalcado que ha sido de hasta 40 centímetros de grosor "y eso es suficiente para que se pueda producir un problema de esas características si se produce el bloqueo de la autopista para que puedan acceder las máquinas quitanieves".

No obstante, ha explicado que, a pesar de que la gestión y los recursos tienen que estar a disposición por parte del concesionario, el Ministerio de Fomento tomó la determinación de reforzar los servicios de limpieza con ocho máquinas quitanieves.

La comparecencia anunciada por el ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados ya ha sido registrada y tiene previsto, además, asistir a una reunión que tendrá lugar esta tarde para abordar lo sucedido.

"Entiendo y comparto perfectamente y lamento profundamente la situación que tuvieron que vivir todas esas personas que quedaron atrapadas", ha recalcado el ministro de Fomento.