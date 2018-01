La saturación de los hospitales se mantiene por la gripe y Salut contrata personal

La saturación en los servicios de urgencias de hospitales y centros de atención primaria de Cataluña continúa y se mantiene esta semana a causa de la epidemia de gripe, aunque el departamento de Salud ha empezado a contratar personal para reforzar las nuevas camas abiertas en diversos centros.

La portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO Cataluña, Maria Àngels Rodríguez, ha asegurado, en declaraciones a EFE, que la situación en las urgencias de los principales hospitales catalanes sigue igual que la semana pasada, saturada y al borde del colapso en alguno de ellos.

No obstante, los responsables de Salud han empezado a contratar personal en aplicación del PIUC (Plan Integral de Urgencias de Cataluña) y para atender a los pacientes que ocupan el más de centenar de camas que se han ido abriendo en los últimos días, justamente para poder hacer frente al alto número de enfermos afectados por la gripe, ha indicado la sindicalista.

Así, se está contratando personal en los hospitales Josep Trueta (Girona), Vall d'Hebron (Barcelona), Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) y también en el Hospital Municipal de Badalona, además de en algunos centros de urgencias de atención primaria, en un número que Rodríguez no ha podido concretar, por el momento.

"Esto se podía haber decidido quince días o tres semanas antes y los trabajadores habrían podido afrontar la avalancha de pacientes con gripe con un poco más de dignidad", ha considerado la representante sindical.

De hecho, en varios de los planes de contingencia elaborados por el departamento de Salud para los diversos sectores sanitarios de Cataluña ya se apunta la contratación de personal y la apertura de camas, como en el grupo Althaia (Manresa), concertado con la sanidad pública, que contempla entre 12 y 14 camas médicas en función de la demanda de urgencias.

En el Hospital de la Santa Creu de Vic, que cuenta con 103 camas de las que 90 están en funcionamiento, se cuenta con las trece cerradas para poder hacer frente a un incremento de pacientes.

En el sector sanitario del Solsonès-Bages-Berguedà se prevé la contratación de una enfermera por si el volumen de urgencias se incrementa el 25 % durante dos días consecutivos y que la atención a personas ingresadas en residencias geriátricas se derive a los centros de atención primaria antes que a los hospitales, para evitar saturar los grandes centros sanitarios.

No obstante, estas medidas de contingencia tienen varios niveles de intensidad y sólo se prevé la contratación de personal y apertura de camas en los más elevados, coincidiendo con un incremento de pacientes en urgencias, en la mayoría de los sectores o regiones sanitarias de Cataluña.

Contrariamente a lo que sucedió el pasado año 2017 y debido a la situación política existente en Cataluña, este año la saturación de los hospitales y CAP no ha provocado un debate político y público sobre esta situación, y sólo el PSC ha reaccionado con un comunicado.

La diputada electa del PSC Assumpta Escarp aseguró que la saturación de las urgencias hospitalarias en los últimos días era "previsible y evitable", y reprochó al Govern cesado que podría "haber evitado" el colapso "poniendo más recursos y revirtiendo parte de los recortes en el presupuesto de 2017".

También Metges de Catalunya y CCOO han denunciado la "extrema angustia" de los profesionales de la salud por la saturación de las urgencias de centros de atención primaria de Cataluña, que en algunos casos ha superado las 100 visitas por turno de los médicos de cabecera en una situación que tildan de "insostenible".

Los colegios de Médicos de Barcelona, inmersos en los preparativos de elecciones para la renovación de los miembros de la Asamblea de Compromisarios y de la Junta de Gobierno, y el de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona no se han pronunciado, por ahora.