La CUP avisa de que sólo apoyará a un president que desee materializar la "república"

El cabeza de lista de la CUP, Carles Riera, ha advertido hoy de que en el debate de investidura en el nuevo Parlament su formación sólo apoyará a un candidato a la presidencia de la Generalitat que "se comprometa a materializar la república" catalana.

Según ha indicado Riera en unas declaraciones a Catalunya Ràdio, la principal condición que pondrá la CUP, con sus decisivos cuatro diputados, para votar favorablemente a la investidura del candidato de JxCat, Carles Puigdemont, "o cualquier otro nombre", es que haya un compromiso firme "para tirar adelante el programa republicano" en vez de llevar a cabo "política autonómica".

En su opinión, la mejor forma de implementar la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament, e ilegalizada por el Constitucional, al finalizar la anterior legislatura y "materializar la república" es "aplicar la legislación republicana, y todas aquellas leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional".

Por lo que respecta a la intervención de las instituciones catalanas en aplicación el artículo 155, Riera considera que "si no se levanta (dicho artículo), entonces hay que desobedecer".

El cabeza de lista de la CUP ha confirmado que, entre las tres formaciones independentistas, ya hay desde hace días conversaciones discretas pero que estas son bilaterales y todavía no ha habido ninguna de conjunta a tres bandas con JxCat y ERC.

"En consecuencia -ha explicado-, aún no hemos llegado a ningún acuerdo, pero es normal, todavía es pronto, ahora estamos todos exponiendo nuestras posiciones".

Sobre el tipo de Govern que la CUP podría apoyar tras el debate de investidura, Riera ha insistido en que, a diferencia de la legislatura anterior, esta vez su formación está dispuesta a entrar en el Govern "si es para materializar la república" y que no teme una consiguiente "persecución judicial".

"Ir a la cárcel no le gusta a nadie, -ha admitido- pero estamos dispuestos a asumir nuestro compromiso con el país en la confrontación con el Estado español, puesto que si aplicamos la república habrá represión del Estado, esto ya lo sabemos, y la tendremos que combatir".

Sobre si el independentismo dispone de suficientes votos como para implementar una eventual "república catalana", Riera ha señalado que "las elecciones se ganan o se pierden con escaños, lo que se gana o pierde con votos son los referéndums, y también lo ganamos el pasado 1 de octubre".

Ha advertido, además, de que en un Estado democrático "a ningún partido que gana unas elecciones se le prohíbe aplicar su programa electoral, al contrario, está obligado a hacerlo".