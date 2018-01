Comienza la vista en el Supremo para estudiar petición de libertad Junqueras

El Supremo ha comenzado hoy un poco más tarde de las 10.40 horas la vista del recurso de Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat, contra su prisión preventiva, ordenada en el marco de la investigación por el procés hacia la declaración de independencia que se sigue en este tribunal.

El orden de intervenciones previsto en la vista será: primero el abogado defensor, quien presentará el recurso; después hablarán las partes adheridas al recurso en representación del número 2 por Junts Per Catalunya, Jordi Sánchez y Josep Nuet, de Esquerra Unida y Alternativa; más tarde intervendrá la acusación popular ejercida por el partido Vox, y finalmente la fiscalía.

Junqueras ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional poco más tarde de las 9.30 de esta mañana y hacia las 10.15 ha sido trasladado en un furgón de la Policía Nacional al Supremo.

A las puertas de este tribunal se han concentrado decenas de periodistas, abundante policía y un grupo de políticos y simpatizantes de ERC, el partido de Junqueras, entre ellos Gabriel Rufián.

También el vicesecretario general de coordinación interna, Isaac Peraire; la diputada en el Congreso Ester Capella; los senadores Mirella Cortés y Bernat Picornell y los diputados electos del Parlament Bernat Solé, Ruben Wagensberg, Jenn Díaz, Òscar Peris y Gemma Espigares forman parte de la delegación concentrada frente al Supremo en apoyo de Junqueras.

El abogado defensor, Andreu Van Den Eynde, ha explicado a los periodistas que solicitará al tribunal que conceda la última palabra al líder de ERC.

La defensa basa su tesis a favor de la libertad de Junqueras en que no hay riesgo de reiteración delictiva y en que un millón de votantes de ERC no pueden ver afectados sus derechos políticos tras las elecciones del 21-D.

La Fiscalía expondrá la necesidad de mantenerle en prisión preventiva, tal y como ya defendió el pasado 18 de diciembre en el informe en el que respondió a los argumentos de la defensa. En el mismo sentido informará la acusación popular ejercida por el partido VOX.

Como cabeza de lista de ERC en las elecciones del 21D, Junqueras pedía en su recurso ante la Sala de lo Penal del TS que se le dejara en libertad porque su encarcelamiento tenía "efectos muy relevantes en el ámbito de la campaña" e insistía en su apuesta por "escenarios de diálogo y resolución bilateral" de conflictos.

Una vez celebradas las elecciones, el abogado, tal y como adelantó ayer en Catalunya Ràdio, alegará que dejarle en libertad no sólo va en apoyo de sus derechos personales, sino de los derechos colectivos, al haber sido elegido diputado.

Van den Eyde, que ha reconocido que es "incierto" el resultado de la vista, cree que el peso de este argumento es "enorme", ya que el instructor de esta causa en el Supremo, Pablo Llarena, sostuvo en la resolución en la que confirmó la prisión (acordada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela) que esta medida se podía revisar tras las elecciones.

No obstante, si finalmente el Supremo acuerda dejarle en prisión, el líder de ERC pedirá ser trasladado a una cárcel catalana y que pueda acudir a los plenos del Parlament, incluso para ser investido presidente si finalmente no lo es Carles Puigdemont por encontrase en Bruselas huido de la Justicia.