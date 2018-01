Madrid se enzarza en la polémica por una drag queen en una cabalgata de Reyes

La participación en la cabalgata de los Reyes Magos del distrito madrileño de Puente de Vallecas de una carroza en la que desfilará una 'drag queen' ha desatado una nueva polémica navideña al denunciar PP y Cs que el 5 de enero no es el día apropiado para que el Gobierno de Manuela Carmena introduzca mensajes ajenos a la Navidad.

La 'drag queen' 'La Prohibida' y dos artistas de cabaret participarán en el desfile de Puente de Vallecas en una carroza por la diversidad de género y sexual, según avanzó el diario El Mundo.

El concejal presidente del distrito, Paco Pérez, ha precisado que no habría una carroza de 'drag queens' y que no sería la principal, sino que será uno más de los 26 colectivos que participan en la comitiva, la mesa de la igualdad de Vallecas, de la que forma parte el colectivo 'Orgullo Vallekano'.

Esta entidad difundió a través de Twitter un cartel en el que anuncia la presencia de 'La Prohibida', la artista de cabaret 'Roma Calderón' y la cantante Dnoé Lamiss en la cabalgata del distrito.

"La organización tiene especial cuidado con el respeto a las ilusiones y las tradiciones infantiles", defendió Paco Pérez, que ha puntualizado que la Junta Municipal ha hecho las indicaciones pertinentes para que "tanto la decoración de las carrozas y el vestuario de los participantes sea respetuoso".

Frente a este posicionamiento, los grupos municipales de PP y Ciudadanos han criticado que se intente "desnaturalizar" la Navidad, ya que no es el momento más apropiado para "mezclar" porque podría confundir a los niños, y hay otras ocasiones para luchar por la diversidad.

Así lo ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha considerado que querer aprovechar los eventos de la Navidad para plantear cuestiones reivindicativas no solo confunde a los más pequeños, sino que supone "confundirse de escenario, de fechas y de objetivo".

"Yo no creo que a los políticos nos hayan elegido para crear polémicas absurdas ni problemas donde no los hay", ha comentado Cifuentes.

La asociación 'Orgullo Vallekano', promotora de la iniciativa, ha informado de que han recibido una serie de intimidaciones hacia la carroza y las personas que vayan en ella, incluso hasta el punto de decir que arderían "como en el infierno", según ha indicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, que ha advertido de que podría ser un "claro delito de odio".

Por su parte, La Prohibida ha subrayado en su cuenta de Twitter que Reyes Magos "solo hay tres" y que ella no lo es, al tiempo que ha asegurado que irán vestidas con pijamas de peluche, para la tranquilidad de los más tradicionales.