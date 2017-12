Un hombre mata a su pareja delante de los tres hijos de ella en Guadalajara

Un hombre de 40 años ha matado supuestamente hoy con un arma blanca a su pareja, de 37, en su domicilio familiar de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en presencia de tres menores, de entre uno y doce años, hijos de la víctima, quien no había presentado denuncia previa por malos tratos.

El supuesto asesino ha intentado después quitarse la vida y ha sido trasladado grave al Hospital de Guadalajara. El suceso ha ocurrido sobre las 07:43 horas.

La mujer asesinada mediante un corte en el cuello se llamaba Arantxa, vivía en ese domicilio desde hacía casi catorce años y tenía dos hijos, de 12 y 9 años fruto de un primer matrimonio, y un bebé de catorce meses con su actual pareja y presunto asesino.

Los tres menores estaban en el domicilio cuando han ocurrido los hechos y ha sido el mayor de ellos el que ha alertado a los vecinos de lo ocurrido, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez.

Los niños han sido atendidos de urgencia por el equipo de intervención psicológica de Cruz Roja y, posteriormente, por el servicio municipal de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género y el centro de la mujer de Azuqueca de Henares.

Rocío, vecina de la víctima, ha asegurado a Efe que tenía "bastante trato" con la mujer y siempre que podían se ayudaban, además de que los hijos de ambas son amigos.

Ha asegurado que la fallecida era una "buena mujer", pero de su pareja ha señalado que es "una persona violenta ya que en una riña por una cuestión de los niños cogió del cuello a un vecino", aunque también ha indicado: "No te lo esperas, nunca imaginas que algo así te toque tan cerca, y en Navidad es muy fuerte".

Otros vecinos del inmueble también han señalado que nunca habían visto situaciones que les hicieran prever este desenlace, "solo a veces algunos gritos por discusiones domésticas. Eran una familia normal", han dicho.

No había denuncias previas por maltrato, pero las fuerzas de seguridad investigan si el supuesto asesino, que permanece vigilado en el Hospital de Guadalajara hasta pasar a disposición judicial, tiene antecedentes por maltrato a otra persona y si fue detenido por estos hechos en 2007.

Si se confirma que se trata de un crimen machista, serían 48 las mujeres que han muerto este año a manos de sus parejas o exparejas, superando la cifra de víctimas registrada durante todo 2016, que fueron 44.

Además, 27 niños han quedado huérfanos tras los asesinatos de sus madres, incluidos los tres menores que hoy han presenciado la muerte de su progenitora.

La sociedad castellanomanchega ha expresado su repulsa por este caso. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha guardado un minuto de silencio durante el desayuno informativo que ha mantenido con los periodistas para hacer un balance de 2017 y ha mostrado su pesar, en particular, por los tres hijos de la fallecida.

El delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, también ha participado en un minuto de silencio ante la Delegación y ha reconocido que este asesinato "enturbia" el acuerdo nacional contra la violencia machista, que, precisamente, ratificaron ayer las comunidades autónomas.

Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha han condenado lo sucedido y han instado a las administraciones a poner todos los recursos a su alcance para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha acudido a la concentración convocada por el Ayuntamiento de Azuqueca, que ha decretado tres días de luto.