Detenido un hombre acusado de matar a su mujer en Sant Adrià de Besòs

Los Mossos d'Esquadra han detenido hoy a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer ocurrida anoche en la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besós.

Según ha informado la policía catalana, el detenido es un hombre de 34 años y nacionalidad española.

Los Mossos d'Esquadra recibieron ayer, alrededor de las 21:00 horas, el aviso de que, al parecer, un hombre había matado de forma violenta a su mujer.

Poco después hallaron el cadáver de la víctima junto a las vías del tren en el barrio de La Mina, según fuentes próximas a la investigación.

Esta mañana, agentes de la comisaría de Badalona (Barcelona) han localizado y detenido al marido de la víctima como presunto autor del homicidio.

La mujer asesinada ayer por su pareja en Sant Adrià de Besòs había presentado dos denuncias contra el agresor por maltrato en las últimas seis semanas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) en funciones de guardia investiga este nuevo caso de violencia machista y, según el TSJC, la víctima "no quiso continuar" con ninguna de las dos denuncias y Fiscalía "no solicitó ninguna medida cautelar, por lo que "no había nada acordado".

Agentes del Área de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra prosiguen con la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.

La Generalitat de Cataluña ha condenado este asesinato y ha expresado su "determinación" en la erradicación de la violencia machista.

La presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD), Núria Balada, ha lamentado los hechos y ha subrayado en un comunicado que, "en momentos tan tristes y chocantes, es necesaria una respuesta social y seguir luchando desde todos los frentes contra las violencias machistas".

Estos hechos, según Balada, "no solo destruyen vidas, sino que impiden el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y las libertades de la mitad de la población".

La presidenta del ICD ha señalado que "hay culturas donde no se puede ni imaginar que un hombre pueda agredir a una mujer" y que quieren que las violencias machistas "sean impensables en Cataluña y en cualquier lugar del mundo".

"Para ello hay que cambiar los imaginarios y deconstruir un modelo de masculinidad que todavía es valorado y naturalizado por una parte de la sociedad como superior, transformar profundas estructuras sociales y erradicar la violencia simbólica contra las mujeres que reina todavía en nuestra sociedad".

Con este nuevo caso de violencia machista, son ya 47 las asesinadas este año por su pareja o expareja en España, nueve de ellas en Cataluña, superando las víctimas registradas durante todo el año 2016 que fueron 44, según la estadística del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.